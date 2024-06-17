فرنسا تصطدم بالنمسا.. وبلجيكا تواجه سلوفاكيا في "يورو 2024"

يستهل منتخب فرنسا مشواره بمواجهة نظيره النمسا، على ملعب "مركور شبيل أرينا"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

انطلاق يورو 2024

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخبا فرنسا والنمسا في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبي بولندا وهولندا الذين التقيا أمس في مستهل مشوار المجموعة، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف.

ويسعى منتخب فرنسا، بقيادة المدرب ديدييه ديشامب، في تحقيق انطلاقة مثالية والانتصار على النمسا، أملًا في التأهل إلى نهائي يورو 2024 والتتويج باللقب في نسخته الحالية، للمرة الثالثة في تاريخ الديوك.

وكان منتخب فرنسا قد توّج بلقب اليورو في عامي 1984 و2000، بينما ودّع منافسات يورو 2020 من دور الـ16 على يد منتخب سويسرا، في مفاجأة غير متوقعة، لذلك يأمل النجم الفرنسي كيليان مبابي ورفاقه في مصالحة الجماهير هذا الموسم وحصد اللقب الأوروبي.

في المقابل، يرغب منتخب النمسا في تحقيق الفوز أيضًا بضربة البداية، أملًا في استكمال المشوار الأوروبي وحصد اللقب في نسخته الحالية.

وفي مباراة أخرى، يلتقي منتخب بلجيكا نظيره سلوفاكيا، في مواجهة قوية منتظرة على ملعب "دوتش بانك بارك"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة للبطولة.

ويسعى المنتخبان في بدء مشوارهما ببطولة يورو 2024 بأفضل صورة ممكنة.

ويفتقد منتخب بلجيكا، بقيادة المدرب دومينيكو تيديسكو، لخدمات نجمه تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، من قائمة الفريق لبطولة يورو 2024؛ بسبب قلة مشاركاته بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الجاري.

بينما يخوض منتخب سلوفاكيا هذا اللقاء تحت قيادة المدرب فرانشيسكو كالزونا، الذي توّلى المهمة بعدما كان مديرًا فنيًا لفريق نابولي الإيطالي خلال الثلاث أشهر الأخيرة من الموسم المنصرم 2023-2024.

ويتواجد منتخبا بلجيكا وسلوفاكيا في المجموعة الخامسة من بطولة يورو 2024، والتي تضم كلًا من أوكرانيا ورومانيا.

وفي المجموعة الخامسة ذاتها، يلتقي منتخب أوكرانيا بنظيره رومانيا، على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدمًا في الأدوار الإقصائية من النسخة الحالية للمسابقة.

وكان منتخب أوكرانيا، بقيادة المدرب سيرهي ريبروف، قد نجح في حجز مقعده في نهائيات بطولة أمم أوروبا، بعدما تغلّب على أيسلندا بنتيجة 2-1.

في المقابل، يبحث منتخب رومانيا، بقيادة المدرب إدوارد يوردانسكو، عن إنجاز تاريخي وتحقيق أفضل مشاركة له في تاريخ البطولة الأوروبية، واستكمال انتصاراته المميزة واللافتة للنظر، بعدما تأهل لنهائيات يورو 2024، عقب تصدره لمجموعته في التصفيات، متفوقًا على سويسرا صاحبة الوصافة.