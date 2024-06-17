الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلي يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن إعلام فلسطيني، في نبأ عاجل عن قصف إسرائيلي يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال، غارة عنيفة على المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة.

السماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الأحد، تعليقًا "تكتيكيًا" لعملياته العسكرية من الصباح حتى المساء من كل يوم في أجزاء من جنوب قطاع غزة "لأغراض إنسانية"، في الطريق الواصل من كرم أبو سالم إلى شارع صلاح الدين وشماله.

وأكد جيش الاحتلال أن التوقف سيتم على طول الحدود؛ للسماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم الذي تُسيطر عليه إسرائيل، لتشق طريقها إلى طريق صلاح الدين الممتد عبر قطاع غزة، لتوصيل الإمدادات إلى المناطق الأخرى في الشمال.

غزة مدينة غزة قصف إسرائيلي المناطق الجنوبية لمدينة غزة قصف إسرائيلي يستهدف المناطق الجنوبية إعلام فلسطيني

مواد متعلقة

خبير: الداخل الإسرائيلى يضغط على نتنياهو والشارع محتدم

وسط أنقاض الدمار.. غياب ملامح الفرح بعيد الأضحى فى غزة

إصابة 10 بينهم طفل فى إطلاق نار بولاية ميتشجان الأمريكية

نادى الأسير: أكثر من 9300 أسير بسجون الاحتلال منهم ما لا يقل عن 250 طفلًا

"دعم فلسطين": نتنياهو يعطل الجهود الدولية لوقف الحرب من أجل منصبه

جانتس: أمن إسرائيل يتطلب تجنيد مزيد من الجنود من كل شرائح المجتمع

موعد الهدنة التكتيكية بجنوب غزة لإدخال المساعدات

تفاصيل الزيارة المُرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير دفاعه للولايات المتحدة

الأكثر قراءة

مصر تُجبر الاحتلال على وقف العمليات العسكرية في ممر فيلادلفيا برفح

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

عاجل| زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب في القانون الجديد

خبير اقتصادى: من المتوقع أن تنخفض الأسعار فى الربع الأول للعام المالى المقبل

سعر الذهب اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024 بالجنيه المصرى والدولار

تطورات جديدة بشأن سقوط أجزاء من عقار غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة في ثاني أيام عيد الأضحى

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"