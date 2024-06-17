"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلي يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن إعلام فلسطيني، في نبأ عاجل عن قصف إسرائيلي يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال، غارة عنيفة على المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة.

السماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الأحد، تعليقًا "تكتيكيًا" لعملياته العسكرية من الصباح حتى المساء من كل يوم في أجزاء من جنوب قطاع غزة "لأغراض إنسانية"، في الطريق الواصل من كرم أبو سالم إلى شارع صلاح الدين وشماله.

وأكد جيش الاحتلال أن التوقف سيتم على طول الحدود؛ للسماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم الذي تُسيطر عليه إسرائيل، لتشق طريقها إلى طريق صلاح الدين الممتد عبر قطاع غزة، لتوصيل الإمدادات إلى المناطق الأخرى في الشمال.