الزماك يسعى للفوز على المصري في دوري نايل بعد غياب 25 شهرًا

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في دوري نايل، عندما يواجه المصري في السابعة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع السادس والعشرين للمسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة وله 7 مباريات مؤجلة، وحقق الفوز في أخر مباراتين على الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا.

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك

ويواجه الجهاز الفني للزمالك بقيادة البر تغالي جوزيه جوميز أزمة تتمثل في غياب أحمد فتوح للإصابة وعمر جابر؛ بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات، ولايوجد لاعب يمكن الدفع به في مركز الظهير الأيسر سوى السنغالي إبراهيم نداي صاحب هدف الفوز على سيراميكا كليوباترا الذي يجيد في مركز الجناح لكنه نقطة ضعف كبيرة عندما يشارك في مركز الظهير الأيسر، وهو ما وضح في مباراتي سموحة ومودرن فيوتشر، لكن جوميز سيكون مضطرا للدفع به في ظل عدم اقتناعه بمشاركة سيد عبدالله نيمار في هذا المركز.

ويغيب أيضا ناصر ماهر الذي تعرض للإصابة في مباراة سيراميكا كليوباترا وسيدفع جوزيه جوميز بزياد كمال بجوار نبيل عماد دونجا في الوسط. وشدد جوزيه جوميز على مصطفى شلبي بضرورة الالتزام بأداء الواجب الدفاعي ومساندة إبراهيم نداى خاصة أن المصري سيحاول استغلال هذه الجبهة عن طريق انطلاقات كريم العراقي وميدو جابر.

ويسعى الزمالك لكسرسوء الحظ الذي لازمه في أخر أربع مباريات خاضها أمام المصري في الدوري ولم يحقق خلالها أى فوز وتعادل مرتين ثم خسر مباراتين بنتيجة 3-2 و1- صفر وكان أخر فوز للزمالك على المصري في الدوري بنتيجة 2-1 يوم 28 أبريل 2022 .

قائمة الزمالك لمبارة المصري

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وياسر حمد و سيد عبدالله نيمار

و نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وزياد كمال وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا وعبد الله السعيد وإبراهيم نداي وأحمد عبد الرحيم إيشو ومصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو وناصر منسي ويوسف أوباما.

في المقابل يحتل المصري بقيادة علي ماهر المركز الثاني برصيد 39 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي ولم يحقق الفوز في أخر أربع مباريات في الدوري وجمع منها نقطتين فقط بالهزيمة أمام بيراميدز والبنك الأهلي ثم التعادل مع انبي ومودرن فيوتشر ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 42 والاحتفاظ بالمركز الثاني.

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده سامي هلهل وأحمد صلاح ومحمود البنا حكم فيديو ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.