ارتفاع قياسي.. 13% زيادة في الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية

تشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية قد زاد بنسبة 13%، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 91.4 مليار دولار خلال عام 2023، وفقًا لحسابات مجموعة الضغط التابعة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (إيكان).

أسباب ارتفاع الإنفاق على الأسلحة النووية

وبحسب تقرير لصحيفة "الجارديان" اليوم الإثنين، فإن الإجمالي الجديد، الذي ارتفع بمقدار 10.7 مليار دولار عن العام السابق، يعود إلى حد كبير إلى الزيادة الحادة في ميزانيات الدفاع في الولايات المتحدة، في وقت يتسم بعدم اليقين الجيوسياسي على نطاق أوسع؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والإسرائيلي لغزة.

وأضافت مجموعة إيكان "أن جميع الدول التسع المسلحة نووياً في العالم تنفق أكثر"، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر منفق بميزانية تبلغ 11.9 مليار دولار - على الرغم من أن إجمالي ميزانية بكين أقل بكثير من 51.5 مليار دولار المنسوبة للولايات المتحدة.

وتعد روسيا ثالث أكبر منفق، بقيمة 8.3 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة (8.1 مليار دولار) وفرنسا (6.1 مليار دولار)، على الرغم من أن التقديرات الخاصة بالدول الاستبدادية أو الدول الثلاث التي لديها برامج نووية غير معلنة (الهند وباكستان وإسرائيل) كلها معقدة بسبب الافتقار إلى الشفافية.

وحذرت سوزي سنايدر، إحدى مؤلفي البحث، من أن الدول النووية "في طريقها إلى إنفاق 100 مليار دولار سنويا على الأسلحة النووية"، وجادلت بأن هذه الأموال يمكن استخدامها في البرامج البيئية والاجتماعية بدلا من ذلك.

وقال سنايدر: "كان من الممكن استخدام هذه المليارات لمكافحة تغير المناخ وإنقاذ الحيوانات والنباتات التي تحافظ على الحياة على الأرض من الانقراض، ناهيك عن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية في جميع أنحاء العالم".

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، منذ أن بدأت "إيكان" أبحاثها، ارتفع الإنفاق على الأسلحة النووية بنسبة 34%، أو 23.2 مليار دولار. وزاد الإنفاق في الولايات المتحدة بنسبة 45% خلال تلك الفترة وبنسبة 43% في المملكة المتحدة، ووفقاً للاتجاهات الحالية فسوف يتجاوز 100 مليار دولار في عام 2024.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا إلى الترسانة النووية لبلاده لتحذير الغرب من تدخل عسكري مباشر في أوكرانيا منذ شن الغزو الشامل في فبراير 2022. كما بدأت روسيا سلسلة من التدريبات التي تحاكي استخدام الأسلحة النووية التكتيكية بالقرب من الحدود الأوكرانية في مايو.

وتظهر البيانات الأخرى، التي جمعها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، أن عدد الرؤوس الحربية النووية النشطة أعلى قليلاً أيضًا، حيث بلغ 9585، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الصين ترسانتها إلى 500 من 410.

الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان الررؤوس النووية الأكبر حجمًا

وتظل الدولتان النوويتان الأكبر حجماً، كما كانتا منذ خمسينيات القرن العشرين، هما الولايات المتحدة وروسيا، اللتان تمتلكان نحو 90% من كل الرؤوس الحربية.

وقال باحثو سيبري: إن "روسيا تمتلك 4380 رأسًا حربيًا نوويًا منشورة أو مخزنة، مقارنة بالولايات المتحدة التي تمتلك 3708 رؤوس".

وأضافوا "من المقدر أن روسيا نشرت حوالي 36 رأسًا حربيًا إضافيًا مع القوات التشغيلية عما كانت عليه في يناير 2023"، رغم أنه لا يوجد دليل قاطع على أن موسكو نشرت أيًا من صواريخها النووية في بيلاروسيا، على الرغم من التصريحات العلنية من بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

وتشير التقديرات إلى أن ترسانة الأسلحة النووية البريطانية لن تتغير عند 225 (كما هو الحال مع فرنسا التي تبلغ 290)، ولكن قبل ثلاث سنوات قالت المملكة المتحدة إنها سترفع الحد الأقصى لعدد الرؤوس الحربية التي ترغب في تخزينها إلى 260 رأسًا حربيًا من نوع ترايدنت لمواجهة التهديدات المتصورة من الأسلحة النووية لروسيا والصين.

وقال ويلفريد وان، مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل في معهد سيبري:"لم نر أسلحة نووية تلعب مثل هذا الدور البارز في العلاقات الدولية منذ الحرب الباردة".

وقارن ويلفريد وان بين أعداد الرؤوس الحربية المنشورة والبيان المشترك الذي وقعته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا في عام 2022. وبناءً على البيانات السابقة، أعلنت الدول الخمس أنه "لا يمكن كسب الحرب النووية ويجب عدم خوضها أبدًا".