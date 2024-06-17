الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة يكرم المتميزين بمستشفى رأس الحكمة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان اعلامي صباح اليوم الاثنين، ان الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة  الصحة بمطروح قام مساء امس بتكريم المتميزين من الفرق الطبية بمستشفي رأس الحكمة المركزي ممن اظهروا تميزًا فى التعامل مع الحالات الطارئة وحالات توقف القلب والانعاش القلبي الرئوى.

_محاكاة الفريق الطبي

ووجه رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بعمل محاكاة مع الفريق الطبى على اسعاف المصابين بأمراض القلب الفجائية كالسكتة القلبية وتوقف القلب، مشيرا إلي الجانب العملى ومحاكاة عملية التدخل المطلوب لحظة وصول الفريق الطبى الى المصاب ثم فحص التنفس والنبض والإسعاف عن طريق إنعاش القلب والصدر (CPR) وكذلك أساليب التعامل مع مختلف حالات عدم انتظام دقات القلب وكهرباء القلب، بجانب مناقشة الفريق الطبى على اساليب ادارة الأوضاع الصحية للمرضى مباشرة بعد مرحلة الإنعاش.

_جهاز الصدمات الكهربائية

وأوضح للفريق الطبى كيفية انعاش القلب الرئوى (CPR)  واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وذلك بهدف تأهيل ورفع كفاءة الفئات المستهدفة وإكسابهم المهارات العملية اللازمة لمقدمى الرعاية الطبية من أهمية الإنعاش القلبى الرئوى والإزالة المبكرة لرجفان القلب بالإضافة إلى الخطوات الأساسية للإنعاش القلبى الرئوى وإسعاف الاختناق، وتعزيز المهارات الأساسية لمعالجة الحالات الطارئة فى الدقائق الأولى لحين الحصول على الخدمات الطبية الطارئة،

_حالات الاختناق

وناقش رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة  كيفية استخدام جهاز الصدمات سواء للبالغين أو الأطفال والرضع، وكيفية التعامل مع حالات الاختناق، بالإضافة إلى إطلاع الفريق الطبى على التقنيات الحديثة فى هذا المجال فضلا عن تصحيح بعض المفاهيم غير الدقيقة فى التعامل مع مثل هذه الحالات بالإضافة إلى التنبية على التعامل بطريقة احترافية واكتشاف الخطأ وتصحيحه بطريقة عملية. 

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وكيل صحة مطروح مطروح مستشفى رأس الحكمة رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة تكريم المتميزين

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