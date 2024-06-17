وفاة سادس حجاج الفيوم خلال طواف الإفاضة

توفى محسن ثابت، أحد حجاج محافظة الفيوم، وذلك خلال أدائه طواف الإفاضة، عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات، إذ توفي بملابس الإحرام بصحن الكعبة المشرفة.

يكون بذلك سادس حالة وفاة من أبناء الفيوم خلال مناسك الحج 2024، بعد وفاة الحاجة مها علي، أول أمس السبت على جبل عرفات، أثناء أدائها مناسك الحج، وكذلك وفاة الحاجة سامية الشيمي، أثناء الطواف حول الكعبة، وأمس الأحد، توفي الحاج عثمان سليمان، وتوفي الحاج حسين مفرح أثناء الطواف، وتوفي الحاج طه جلال.

وفاة سادس حجاج الفيوم أثناء أداء مناسك الحج

وتوفي الحاج محسن ثابت، في العقد الخامس من العمر، بشكل مفاجئ أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة ضمن مناسك الحج 2024، فيما أبلغ مرافقوه في رحلة الحج، أسرته بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وخيّمت حالة من الحزن على أسرته لفراقه وعدم قدرته على وداعه.

الحاج المتوفي محسن ثابت

وقال إسلام عبد الله أحد أقارب الحاج محسن ثابت، إنّ الأسرة تفاجأت باتصال هاتفي من مرافقيه في رحلة الحج، أخبروهم بوفاته بشكل مفاجئ عقب رمي جمرة العقبة وأثناء عمل طواف الإفاضة عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات.

وأضاف إسلام عبدالله، بأن الحاج محسن كان مشهوداً له بالطيبة وحُسن الخلق ومحبوب بين الجميع، كما أنّه كان يدعو الله دائماً بأنّ يرزقه حُسن الخاتمة، وقد استُجيب لدعوته، مضيفاً: “عزاؤنا أنّه مات مُحرما مُلبياً في الطواف في يوم عيدنا الأكبر”.

يواري الثرى بالأراضي المقدسة

وأشار إسلام إلى أنّه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة على طه جلال، لافتاً إلى أنّه يجرى الآن العمل على إنهاء الإجراءات، حيث سيصلي عليه في الحرم المكي عقب الانتهاء من كل الإجراءات القانونية، على أنّ يواري الثرى بالأراضي المقدسة.