الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة سادس حجاج الفيوم خلال طواف الإفاضة

حجاج
حجاج

توفى محسن ثابت، أحد حجاج محافظة الفيوم، وذلك خلال أدائه طواف الإفاضة، عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات، إذ توفي بملابس الإحرام بصحن الكعبة المشرفة. 

يكون بذلك سادس حالة وفاة من أبناء الفيوم خلال مناسك الحج 2024، بعد وفاة الحاجة مها علي، أول أمس السبت على جبل عرفات، أثناء أدائها مناسك الحج، وكذلك وفاة الحاجة سامية الشيمي، أثناء الطواف حول الكعبة، وأمس الأحد، توفي الحاج عثمان سليمان، وتوفي الحاج حسين مفرح أثناء الطواف، وتوفي الحاج طه جلال.

وفاة سادس حجاج الفيوم  أثناء أداء مناسك الحج

وتوفي الحاج محسن ثابت، في العقد الخامس من العمر، بشكل مفاجئ أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة ضمن مناسك الحج 2024، فيما أبلغ مرافقوه في رحلة الحج، أسرته بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وخيّمت حالة من الحزن على أسرته لفراقه وعدم قدرته على وداعه.

الحاج المتوفي محسن ثابت

وقال إسلام عبد الله أحد أقارب الحاج محسن ثابت، إنّ الأسرة تفاجأت باتصال هاتفي من مرافقيه في رحلة الحج، أخبروهم بوفاته بشكل مفاجئ عقب رمي جمرة العقبة وأثناء عمل طواف الإفاضة عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات.

وأضاف إسلام عبدالله، بأن الحاج محسن كان مشهوداً له بالطيبة وحُسن الخلق ومحبوب بين الجميع، كما أنّه كان يدعو الله دائماً بأنّ يرزقه حُسن الخاتمة، وقد استُجيب لدعوته، مضيفاً: “عزاؤنا أنّه مات مُحرما مُلبياً في الطواف في يوم عيدنا الأكبر”.

يواري الثرى بالأراضي المقدسة

وأشار إسلام  إلى أنّه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة على طه جلال، لافتاً إلى أنّه يجرى الآن العمل على إنهاء الإجراءات، حيث سيصلي عليه في الحرم المكي عقب الانتهاء من كل الإجراءات القانونية، على أنّ يواري الثرى بالأراضي المقدسة.

وفاة سادس حجاج الفيوم طواف الإفاضة أداء ركن الحج جبل عرفات الفيوم

مواد متعلقة

"الأورمان" تبدأ فى ذبح أضاحيها داخل مجزر إبشواى بالفيوم

قافلة طبية مجانية لدعم 132 مريضًا بالفيوم

تفاصيل اجتماع محافظ الفيوم مع أصحاب المصانع بـ"كوم أوشيم"

البابا تواضروس الثانى يزور دير الأنبا أور بالفيوم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

الأورمان تعلن خطة توزيع 50 عجل بلدي بالفيوم

محافظ الفيوم يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية مع الأجهزة التنفيذية

انتقامًا من طليقته.. أب يقتل ابنته فى عزبة جويلى بالفيوم ويُلقى بها بجوار شريط القطار

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

لقاء أخوى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى منى

"لو مش لاقية حل".. طرق طبيعية للتخلص من أسمرار اليدين

وفاة طيار مصرى بشكل مفاجئ خلال رحلته من القاهرة إلى الطائف بالسعودية (فيديو)

عبد الحليم قنديل لـ"الشاهد": بعد التحاقى بالجامعة تركت الفلاحة وتوحشت فى القراءة

خبير اقتصادى: من المتوقع أن تنخفض الأسعار فى الربع الأول للعام المالى المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده