الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج 1446.. تعرف على الشروط

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج الإشرافية لعام 1446-2005، وذلك من بين جميع الأئمة المعينين بالأوقاف ومن في حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية. 

وحدد جمعة شروط التقديم بأن يكونوا ممن مضى على تعيينهم خمس سنوات ولم يحصلوا على أي جزاء أو عقوبة آخر خمس سنوات، مع فتح باب التقدم لجميع الواعظات المعينات، والواعظات المعتمدات بالوزارة، وفتح باب التقدم أيضًا للراغبين من أعضاء وعضوات هيئة التدريس ومعاونيهم المعتمدين بمجالس الإفتاء والإقراء والأسابيع والقوافل الدعوية بالأوقاف بالشروط التالية: 

شروط التقدم لمرافقة بعثات الحج 1446

1- أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة بتفوق اختبار القرآن الكريم حفظا وأداء، وكذلك اختبار الثقافة الإسلامية العامة واللغة العربية وفقه الحج وقضايا التجديد في ضوء الكتب التي تحددها الوزارة من إصداراتها في ذلك من خلال الاختبارات والمقابلات التي تعقدها الوزارة تحريريا وشفويا ؛ حيث إن مهمتهم ستكون هي التوعية وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج.
2- بالنسبة للواعظات وعضوات هيئة التدريس خاصة ألا يقل سن المتقدمة عن 45 عامًا في 1/ 1/ 2025م. 

وأشار إلى أن على الراغبين والراغبات في التقدم للإعلان ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي:

من هنا

علمًا بأن الأولوية حال اجتياز المتقدم لجميع الاختبارات بكفاءة وتميز ستكون لمن لم يسبق له أو لها مرافقة أي من بعثات الحج مرشحًا من الوزارة.

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