بايدن في بيان بمناسبة عيد الأضحى: نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب على غزة وتحرير المحتجزين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد إن إدارته تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة وتحرير المحتجزين وتقديم الإغاثة الإنسانية والعمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين في المستقبل.



وقال بايدن في بيان بمناسبة عيد الأضحى "يأتي عيد الأضحى هذا العام في وقت صعب بالنسبة للعديد من المسلمين حول العالم، وفي غزة يعاني المدنيون الأبرياء من ويلات الحرب بين حماس وإسرائيل".



وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد قتل عدد كبير جدا من الأبرياء بما في ذلك آلاف الأطفال وفرت عائلات من منازلها وشهدت تدمير مجتمعاتها.. آلامهم هائلة".



وتابع قائلا "ما زلت أعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين، وأعتقد اعتقادا راسخا أن اقتراح وقف إطلاق النار على 3 مراحل الذي قدمته إسرائيل إلى حماس يعد أفضل طريقة لإنهاء العنف في غزة وإنهاء الحرب في نهاية المطاف".



وسبق وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح من 3 مراحل يشمل وقفا مستداما لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وإعادة إعمار غزة.



