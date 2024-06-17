بثلاث طرق.. طريقة عمل اللحمة بالبصل 2024

تحتفل ربات البيوت بعيد الأضحى 2024 وتبحث عن وصفات الأطعمة التي تتماشى احتفالا بتلك المناسبة الدينية العظيمة.

طريقة عمل اللحمة بالبصل 2024

وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل اللحمة بالبصل في عيد الأضحى 2024 لأنها من أكثر الوصفات التي تحب ربات البيوت أن تقدمها لأسرهن فهي من أشهر الأكلات الرئيسية التي تقدم على السفرة المصرية احتفالا بعيد الأضحى 2024.



الطريقة الأولى لعمل اللحمة بالبصل:

مكونات اللحمة بالبصل:



كيلو لحم ضاني بالعظم أو بقري مكعبات متوسطة.

بصلة كبيرة مقطعة صغير.

ملعقة سمنة.

ملعقة زيت.

ملح.

فلفل اسود.

ورق لورا.

أعواد قرفة.

لتر مياه ساخنة.

طريقة عمل اللحمة بالبصل:

الخطوة الأولى:

في إناء عميق توضع ملعقة السمن وملعقة الزيت وتوضع قطع اللحم بعد أن يسخن السمن.

الخطوة الثانية:

تشوح قليلًا حتى تتغير لونها من الخارج ثم يوضع الفلفل الأسود والبصل المقطع.

الخطوة الثالثة:

تشوح اللحمة في البصل مع وضع القليل من اللورا والقرفة وتترك مغطاة لعشر دقائق على نار متوسطة.

الخطوة الرابعة:

عندما تذبل كمية البصل وتشرب اللحمة بعض ماؤها توضع المياه الساخنة حتى تغطي الإناء بكمية تسمح للحمة بالنضج مع ترك كمية شوربة بعد النضج.

الخطوة الخامسة:

تترك اللحمة مغطاة دون إضافة الملح لـ20 دقيقة ثم يضاف الملح وتغطى وتترك حتى النضج تمامًا.

طريقة عمل اللحمة بالبصل المكرمل:

مكونات اللحمة بالبصل المكرمل:



كيلو لحم مقطع مكعبات.

3 بصلة مقطعة صغير جدا أو مفرومة.

2 بصلة مقطعة شرائح.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملح.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

بابريكا.

ورق لورا.

4 فصوص حبهان.

ملعقتين سمن.

ملعقة سكر.

طريقة تحضير اللحمة بالبصل المكرمل:

الخطوة الأولى:

شوحي اللحم في ملعقتين سمن حتى يتغير لونها ثم ضيفي الفلفل الأسود وورق اللورا وقلبيها جيدًا.

الخطوة الثانية:

استمري في تقليب اللحم من حين لآخر حتى تتشرب اللحمة سوائلها.

الخطوة الثالثة:

ضيفي البصل الصغير أو المفروم إلى اللحم وملعقة صغيرة من السكر أو العسل الأسود وقلبيها جيدًا.

الخطوة الرابعة:

غطي الإناء واتركي البصل يذوب ويتكرمل بإخراج عصارته ذات اللون الكريمي.

الخطوة الخامسة:

ضعي كوبين من الماء الساخن وقلبي اللحمة مع وضع ملعقة ملح واحدة وغطيها على نار متوسطة حتى تتشرب الماء.

الخطوة السادسة:

ضعي كوب ماء ساخن على اللحم واضبطي الملح ثم انقلي اللحم بالبصل المكرمل في طاجن كبير وغطيه بورق ألومنيوم بإحكام وادخليه الفرن على درجة 180 لمدة ساعة إلا ربع.

الخطوة الثامنة:

تأكدي من نضج اللحمة ونعومتها ولا مانع من تزويدها بقليل من الماء إن لم تنضج ثم قدميها مع بعض التزيين.

طريقة عمل اللحمة بالبصل والفلفل والطماطم:

مقادير اللحمة بالبصل والفلفل والطماطم:



نصف كيلو لحم مكعبات.

2 بصلة مقطعة شرائح.

ملعقة سمن.

ملعقتين زيت.

3 ثمرات طماطم مقطعة شرائح.

3 ثمرات بطاطس كبيرة مقطعة شرائح متوسطة.

ملح.

فلفل اسود.

2 فص ثوم مفروم.

3 ثمرات فلفل رومي مقطع شرائح.

طريقة تحضير طاجن اللحم بالبصل والطماطم والفلفل:

الخطوة الأولى:

يتم تشويح اللحم في البصل والثوم والسمن والزيت والفلفل الأسود قليلًا.

الخطوة الثانية:

ضعي شرائح الطماطم والفلفل ونصف كوب ماء ساخن وبعض اللورا والملح واتركيها تغلي قليلًا.

الخطوة الثالثة:

في طاجن فخار كبير ضعي اللحم وغلفي الطاجن بورق ألومنيوم وضعيه في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة.

الخطوة الرابعة:

أخرجي الطاجن وقدميه ساخنًا.