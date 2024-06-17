الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز

بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا وصربيا فى يورو 2024

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، عن رجل مباراة إنجلترا وصربيا في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة يورو 2024.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز على صربيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلتينس أرينا".

وحصد جود بيلينجهام لاعب وسط منتخب إنجلترا لقب رجل مباراة إنجلترا ضد صربيا.

وسجل بيلينجهام هدف الفوز لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول من رأسية صاروخية بعد عرضية متقنة من بوكايو ساكا.

وشارك الدولي الإنجليزي في 86 دقيقة من عمر المباراة، وتمكن من لمس الكرة 92 مرة، وأرسل 4 تمريرات طويلة بنسبة دقة 100%.

وحقق منتخب إنجلترا فوزًا صعبًا على نظيره الصربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

سجل جود بيلينجهام هدف اللقاء لصالح الأسود الثلاثة في الدقيقة 13 من رأسية قوية بعد عرضية من بوكايو ساكا.

وحصل الفريق الإنجليزي أول 3 نقاط في البطولة ليتصدر المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الدنمارك وسلوفينيا.

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