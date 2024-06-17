جنوب إفريقيا.. حزب "زوما" يطعن بنتائج الانتخابات وينضم للمعارضة

قال الرئيس السابق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما الأحد إن حزبه سيمضي قدما بالطعن في نتائج الانتخابات العامة الأخيرة التي وصفها بأنها "مزوّرة"، مؤكدا أنه سينضم لتحالف معارض.



وفي كلمة لزوما تلاها المتحدث باسم حزب "ام كي" نهلامولو ندهليلا، قال فيها إن "انتخابات 2024 تم تزويرها".



وأضاف ندهليلا "أوعزنا إلى فريقنا القانوني باتخاذ كل الخطوات اللازمة سواء في جنوب إفريقيا أو على الصعيد الدولي لضمان إحقاق العدالة".



وتابع:"عندما يحين الوقت سندعو شعبنا إلى التعبير سلميا عن استيائه من هذه المظلومية في الشوارع وفي المحاكم وحتى في البرلمان، حتى تتم معالجة مظالمنا".



وأكد ندليلا أن الحزب سينضم إلى تحالف "التجمع التقدمي"، وهو تحالف أحزاب معارضة، يضم حزب "مقاتلو الحرية الاقتصادية" الماركسي، و"الحركة الديمقراطية المتحدة" المنتمي ليسار الوسط (ويشكل ما يقرب من 30% من مقاعد البرلمان) لمواجهة حكومة التحالف بقيادة المؤتمر الوطني الإفريقي والتحالف الديمقراطي.



وأردف أن "هذا الجهد الموحد ضروري لأن الانتخابات أدت إلى توطيد القوى اليمينية والرجعية التي تعارض الحرية الاقتصادية والتحول الاقتصادي الجذري والمساواة العرقية واستعادة الأراضي"، حسب تعبيره.



وجلس الرئيس السابق البالغ من العمر 82 عاما ملتزما الصمت وبدا متجهما أثناء تلاوة الكلمة، وتولى الرد على أسئلة الصحفيين.



وحل حزب "رمح الأمة" ثالثا في الانتخابات حاصدا 14.6% من الأصوات و58 مقعدا في البرلمان.



والجمعة قاطع ممثلو الحزب أولى الجلسات البرلمانية التي انتُخب خلالها الرئيس المنتهية ولايته سيريل رامافوزا لولاية جديدة.



وسيؤدي رامافوزا اليمين الدستورية في الـ 19 من يونيو، وسيقود حكومة وحدة وطنية بعد فرز الانتخابات التي أجريت في مايو غالبية مطلقة.



وستضم حكومة الوحدة الوطنية التحالف الديموقراطي من يمين الوسط وحزب زولو إينخاتا القومي وتشكيلات أخرى.



