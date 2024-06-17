سعر الريال السعودى اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024

يحرص المسافرون إلى المملكة العربية السعودية على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحي 2024 مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم بمختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة السعودية في بنك مصر 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى 2024 مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الدستور» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير للريال السعودي في مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري، 12.73 جنيه للبيع، و12.70 للشراء جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك مصر فسجل 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية، 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك القاهرة، سجل 12.73 جنيه للبيع، وللشراء 12.70 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجَّل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الإثنين 17 يونيو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.904 ليرة سورية اليوم السبت 15 يونيو 2024.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 51.38 جنيه للشراء، 51.65 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 60.82 جنيه للشراء، 61.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 154.84 جنيه للشراء، و155.94 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.