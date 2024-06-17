يورو 2024.. إنجلترا تحقق فوزًا صعبًا على صربيا بهدف بيلينجهام

حقق منتخب إنجلترا فوزًا صعبًا على نظيره الصربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

وسجل جود بيلينجهام هدف اللقاء لصالح الأسود الثلاثة في الدقيقة 13 من رأسية قوية بعد عرضية من بوكايو ساكا.

وحصل الفريق الإنجليزي أول 3 نقاط في البطولة ليتصدر المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الدنمارك وسلوفينيا.

أحداث الشوط الأول

وشهدت الدقيقة الرابعة، ركلة حرة مباشرة لإنجلترا في وسط ملعب صربيا من جهة اليسار، نفذها ترينت ارنولد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة السابعة، شهدت ظهورا هجوميا أول لصربيا بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق فيليب كوستيتش إلى داخل منطقة الجزاء لم تجد أي متابعة أمام المرمى.

جاء الهدف في الدقيقة 13 بعد هجمة منظمة من لاعبي إنجلترا على الجبهة اليمنى أنهاها بوكايو ساكا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها جود بيلينجهام برأسية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

محاولات من لاعبي صربيا لاعادة ترتيب الصفوف داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف الأول لصالح إنجلترا.

في الدقيقة 20 تسديدة خطيرة عن طريق أليكساندر ميتروفيتش لاعب صربيا من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

في الدقيقة 25 محاولة هجومية خطيرة لإنجلترا بانطلاقة سريعة من كايل ووكر على الجبهة اليمنى استغلها في اختراق منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

في الدقيقة 38 محاولة هجومية لصربيا بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 39 بطاقة صفراء أولى من نصيب نيمانجا جوديلج لاعب صربيا نتيجة تدخل قوي على جود بيلينجهام لاعب إنجلترا.



أحداث الشوط الثاني

منتخب صربيا استهل الشوط الثاني بضغط قوي من أجل إدراك التعادل أمام إنجلترا.

ضغط هجومي قوي من لاعبي صربيا على دفاعات إنجلترا بحثا عن هدف التعادل.

في الدقيقة 56 تسديدة قوية عن طريق ترينت ألكسندر أرنولد لاعب إنجلترا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بردراج رايكوفيتش بثبات.

سقوط أليكساندر ميتروفيتش لاعب صربيا داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب.

ركلة ركنية لإنجلترا على يسار مرمى صربيا، نفذها ترينت أرنولد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس بردراج رايكوفيتش بقبضة اليد بعيدا عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 77 محاولة هجومية خطيرة لإنجلترا بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها هاري كين برأسية قوية تصدى لها الحارس بردراج رايكوفيتش ببراعة شديدة ونجح في ابعاد الكرة لترتد من العارضة العلوية وينقذ مرماه من هدف محقق.

في الدقيقة 82 تسديدة مباغتة عن طريق دوسان فلاوفيتش لاعب صربيا من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس جوردان بيكفورد بأطراف الأصابع إلى ركلة ركنية.

ركلة ركنية لصربيا على يمين مرمى إنجلترا، نفذها دوسان تاديتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى حدود المنطقة لتجد متابعة من فيليكو بيرمانتشيفتش بتسديدة قوية أبعدها هاري كين في الوقت المناسب تماما قبل تهديد مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

في الدقيقة 89، تسديدة قوية عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب صربيا من خارج منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.