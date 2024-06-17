الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفعت رشاد: خطة الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية كفت مصر شر زيادة الاستيراد

الكاتب الصحفي رفعت
الكاتب الصحفي رفعت رشاد

قال رفعت رشاد، الكاتب الصحفي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 10 سنوات أدرك أن المستجدات على الساحتين العالمية والداخلية تتطلب توطين الصناعات الاستراتيجية لتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات وتوفير السلع المنتجة داخل السوق المحلية تحسبًا لأي ظروف.

وأضاف رفعت رشاد خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة extra news، أن ما حدث بالفعل عندما  جاءت أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثبت أن النظرة كانت مستقبلية، وأن خطة الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية حققت الأهداف المطلوبة، لأنها كفت مصر شر زيادة الاستيراد وتقليل الصادرات. 

وتابع: “قد حدث العكس وتوفر ملايين الدولارات، وبسبب هذه العملية، حددت الدولة خطط موسعة لتوطين الصناعة منها 17 مجموعة صناعية مختلفة للصناعات الاستراتيجية من إلكترونيات، رقائق، مركبات، سيارات كهربائية، تحلية المياه، الكيماويات، وأشياء كثيرة من هذه الصناعات التي تكفي الدولة الاستيراد وتحقق له وفر في العملات الصعبة”.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قدمت أكثر من 150 مشروعا استراتيجيًا واستثماريًا طرحتها على اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين في الداخل والخارج لكي يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في هذه الصناعات حتى تتحقق خطة الدولة في هذا المجال.

رفعت رشاد توطين الصناعة الصناعات الاستراتيجية كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية

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