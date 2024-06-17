عبدالحليم قنديل يكشف لـ"الشاهد" كيف تنبأ بقدوم الإخوان للحكم؟

كشف عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، كيف تنبأ بمجيء الإخوان للحكم، وذلك قبل سنوات قليلة من ثورة 25 يناير.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن مظاهرات يناير 1977 كانت آخر "آه" جماعية للشعب المصري، والوضع الذي كان قائمًا بعد 1977، أن الناس عادوا من الجبهة بعد نصر أكتوبر، الذين عبروا حين عادوا، وجدوا أن الذين هبروا داسوا فوق دماء الذين عبروا.

وأضاف: "دخلنا في التفكيك وشفط السلطة، ومبارك عندما جاء بعد اغتيال السادات، قاد البلد على طريقة "حطها مطرح ما هي"، في العشرية الأولى والثانية، والعشرية الثالثة ظهرت اتجاهات لتحويل الجمهورية إلى الملكية والتوريث من الأب للابن، ولم تكن فقط الرئاسة المزدوجة، وإنما الرئاسة الثلاثية الأب والابن والأم، بالإضافة إلى تفاصيل عديدة من الخصخصة، ووجود هامش حرية نسبية للصحافة في العشرية الأخيرة".

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