الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبدالحليم قنديل يكشف لـ"الشاهد" كيف تنبأ بقدوم الإخوان للحكم؟

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل

كشف عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، كيف تنبأ بمجيء الإخوان للحكم، وذلك قبل سنوات قليلة من ثورة 25 يناير.

 

وقال خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن مظاهرات  يناير 1977 كانت آخر "آه" جماعية للشعب المصري، والوضع الذي كان قائمًا بعد 1977،  أن الناس عادوا من الجبهة بعد نصر أكتوبر، الذين عبروا حين عادوا، وجدوا أن الذين هبروا داسوا فوق دماء الذين عبروا.

 

وأضاف: "دخلنا في التفكيك وشفط السلطة، ومبارك عندما جاء بعد اغتيال السادات، قاد البلد على طريقة "حطها مطرح ما هي"، في العشرية الأولى والثانية، والعشرية الثالثة ظهرت اتجاهات لتحويل الجمهورية إلى الملكية والتوريث من الأب للابن، ولم تكن فقط الرئاسة المزدوجة، وإنما الرئاسة الثلاثية الأب والابن والأم، بالإضافة إلى تفاصيل عديدة من الخصخصة، ووجود هامش حرية نسبية للصحافة في العشرية الأخيرة".

 

اقرأ أيضًا:

عبدالحليم قنديل يكشف لـ"الشاهد" كيف تنبأ برحيل مبارك ومجيء الإخوان

عبدالحليم قنديل لـ"الشاهد": المجتمع المصري تعرض لهجرتين وعاد للدينية المعممة

عبدالحليم قنديل 30 يونيو ثورة 30 يونيو الباز الشاهد

مواد متعلقة

يجمعون أوراق الشجر.. عادات وتقاليد غريبة لاستقبال العيد في جزر المالديف

على جمعة يفجر مفاجأة عن سبب تسمية المصريين العيدين بالصغير والكبير

"متقلبهاش محزنة".. على جمعة يكشف حكم زيارة القبور فى أول أيام العيد

لماذا يزين المسلمون فى باكستان الأضحية برسومات وألوان مبهجة؟

تزيين الأضحية برسومات وألوان مبهجة.. عادات وتقاليد باكستانية في عيد الأضحى

ذبحوا 10.7 مليون رأس ماشية.. كيف يحتفل المسلمون فى بنجلاديش بعيد الأضحى؟

مناسبة للتخلص من الضغائن.. مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في نيبال

القاهرة الإخبارية ترصد خسائر جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة

الأكثر قراءة

لقاء أخوى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى منى

قرارات النيابة فى واقعة قتل ربة منزل على يد مسجل خطر بالشرابية

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يرسم سيناريوهات لمواجهة خطوة دولية تجمع نتنياهو مع السنوار

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

"الاسكيتنج" يجتاح شوارع القاهرة فى أول أيام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده