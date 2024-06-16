عبدالحليم قنديل لـ"الشاهد": المجتمع المصرى تعرض لهجرتين وعاد للدينية المعممة

قال عبدالحليم قنديل الكاتب الصحفي، إن توقعه برحيل حسني مبارك عن الحكم، لم يكن قراءة في الرمل ولا تنجيما، لكن كانت هناك معطيات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ما حدث كان شفط السلطة والثروة إلى أعلى، كما أن المجتمع ما قبل مبارك بدأ يفقد صفته كمجتمع مكون من فئات وطبقات ومصالح.

وأردف: "المجتمع حصل فيه هجرتان، هجرة في الجغرافيا بحثًا عن الرزق الشحيح، وهجرة في التاريخ بالعودة الدينية المعممة، وتحول المجتمع لوضع شبحي وغبار بشري، ناس يهيمون سكارى وما هم بسكارى، وهذا ما أثر في حوادث الثورة المصرية في دورتيها المتلازمتين في 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.

اقرأ أيضًا: