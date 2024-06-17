مفاجأة.. استخدامات مدهشة لمعجون الأسنان لن تتخيليها

يعتبر معجون الأسنان من المنتجات الأساسية التي لا غنى عنها في أي منزل، ويُستخدم بشكل رئيسي للعناية بصحة الفم والأسنان، لكن الكثيرين لا يدركون أن له استخدامات متعددة تتجاوز ذلك بكثير، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث".



تنظيف الفضة والمجوهرات

يمكن استخدام معجون الأسنان لإزالة الأوساخ والبقع عن الفضة والمجوهرات، إذ يكفي وضع كمية صغيرة من المعجون على قطعة قماش ناعمة وفرك القطع بلطف، ثم شطفها بالماء وتجفيفها لتستعيد بريقها ولمعانها.



إزالة البقع من الملابس

إذا كنت تواجه مشكلة بقع صعبة على الملابس، مثل بقع الحبر أو الطلاء، يمكن لمعجون الأسنان أن يكون حلًا فعالًا، وضع كمية صغيرة من المعجون على البقعة وافركها بلطف، ثم اغسلها كالمعتاد. ستلاحظ تحسنًا كبيرًا في اختفاء البقعة.



تنظيف الأحذية

يستخدم معجون الأسنان أيضًا في تنظيف الأحذية الرياضية، وضع كمية صغيرة من المعجون على فرشاة أسنان قديمة وافرك الحذاء بلطف، ثم امسح المعجون بقطعة قماش مبللة، وستصبح الأحذية أكثر نظافة ولمعانًا.

تلميع شاشة الهاتف والأجهزة الإلكترونية

إذا كانت شاشة هاتفك أو حاسوبك اللوحي مليئة بالبقع والخدوش الخفيفة، يمكنك استخدام معجون الأسنان لتلميعها، لذا ضع كمية صغيرة من المعجون على قطعة قماش ناعمة وأفرك الشاشة بلطف، ثم امسح بقطعة قماش مبللة لإزالة بقايا المعجون.



إزالة الروائح الكريهة

يمكن لمعجون الأسنان أن يكون حلًا فعّالًا لإزالة الروائح الكريهة من اليدين بعد التعامل مع أطعمة قوية الروائح مثل الثوم أو السمك، افرك يديك بقليل من المعجون واشطفهما بالماء، وستزول الرائحة تمامًا.



تنظيف الجدران وإزالة الكتابات

إذا رسم أطفالك على الجدران باستخدام الأقلام الشمعية أو الأقلام الحبرية، يمكن لمعجون الأسنان أن يكون حلًا سريعًا. ضع كمية صغيرة من المعجون على الجدار وافركه بقطعة قماش أو فرشاة أسنان، ثم امسح بالماء لتنظيفه.



إصلاح الأقراص المدمجة (CD/DVD)

يمكن استخدام معجون الأسنان لإصلاح الخدوش الخفيفة على الأقراص المدمجة أو أقراص DVD. ضع كمية صغيرة من المعجون على القرص وافركه بلطف بحركة دائرية، ثم اشطفه بالماء وجففه بقطعة قماش ناعمة.