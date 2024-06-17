وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد مستشفى المنصورة التخصصى

استمرارًا لجولاته الميدانية، أجرى الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، جولة تفقدية بمستشفى المنصورة التخصصي لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

رافقه الدكتور محمد سعد، معاون وكيل الوزارة، وكان في استقبالهم مدير المستشفى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والداخلي والصيدلية، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ والتأكد من جداول النوبتجيات.

واستمع "مكين"، خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

مستشفى المنصورة التخصصى