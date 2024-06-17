الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد مستشفى المنصورة التخصصى

جانب من التفقد
جانب من التفقد

استمرارًا لجولاته الميدانية، أجرى الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، جولة تفقدية بمستشفى المنصورة التخصصي لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

رافقه الدكتور محمد سعد، معاون وكيل الوزارة، وكان في استقبالهم مدير المستشفى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والداخلي والصيدلية،  وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ والتأكد  من جداول النوبتجيات.

واستمع "مكين"، خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

مستشفى المنصورة التخصصى
مستشفى المنصورة التخصصى
مستشفى المنصورة التخصصى
مستشفى المنصورة التخصصى
شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة عيد الأضحى المبارك المنصورة

الأكثر قراءة

لقاء أخوى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى منى

"متقلبهاش محزنة".. على جمعة يكشف حكم زيارة القبور فى أول أيام العيد

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

عبدالحليم قنديل يكشف لـ"الشاهد" كيف تنبأ برحيل مبارك ومجىء الإخوان

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

وفاة خامس حجاج الفيوم خلال طواف الإفاضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده