الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبد الحليم قنديل لـ "الشاهد": أنا ابن فلاحين فقراء وهذا شرف وتاج على رأسي

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل

قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إنه يجب على المرء أن يدفع ضرائبه على الدوام، لا شيء بالمجان، وأنا ابن فلاحين من قرية المنصورة، من الفلاحين الفقراء، وهذا اعتبره شرف وتاج على رأسي، فهؤلاء الفلاحين عملوا لآخر نفس من أجل إنجاح 7 أبناء، من كافة نواحي الحياة، من تعليم وصحة وتربية.

وأضاف "قنديل" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": أن نشأته في المنصورة لأسرة تندرج تحت الفلاحين، وظل يعمل حتى نهاية الثانوية العامة وهو يعمل في الأرض يزرع ويحصد، وغيرها من أعمال الفلاحة.

وتابع: "أنه من مواليد عام 1955، فلم يصلنا أي شيء من مكاسب ثورة 1952، بمعني أننا لم ندخل استصلاح زراعي ولم نحصل على أي أراضي زراعية، فالوضع المصري قبل عام 1952 غير بعد الثورة، حيث كان 85% من الشعب تحت خط الفقر.

ونوه أن النشاه القاسية نسبيًا، لا تضاهي ما حدث لي عندما جئت للقاهرة، حيث عانيت أشد المعاناة، على سبيل المثال عملية الخطف في عام 2004، أو مطاردات في العمل من جريدة إلى جريدة.

 

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

عبد الحليم قنديل الشاهد الكاتب الصحفى اكسترا نيوز الدكتور محمد الباز محمد الباز فلاحين فقراء الفلاحين الفقراء

مواد متعلقة

عبد المنعم سعيد: ما حدث في 11 سبتمبر له دور كبير في ظهور اليمين المتطرف

بايدن: أعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين

رئيس أركان جيش الاحتلال: تجنيد الحريديم أمر ضرورى ونشجع على ذلك

تحقيق أولى للاحتلال.. منظومة صد الصواريخ لم تعمل أثناء استهداف المدرعة برفح

مجلس الحرب سيصدق الليلة على شرعنة 4 بؤر استيطانية فى الضفة الغربية

رئيس حزب العمل: إسرائيل لا تستطيع اليوم فتح حرب على الحدود مع لبنان

إعلام إسرائيلى: المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بشأن أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت

إعلام إسرائيلى: الكابينيت صادق على تركيز العملية العسكرية البرية فى محور فيلادلفيا

الأكثر قراءة

لقاء أخوى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى منى

موعد السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك وآخر تطورات أزمة ملعب المباراة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

عبد الحليم قنديل يكشف لـ"الشاهد" كواليس حادث اختطافه

بايدن فعلها مجددا وسقط في زلة جديدة وأوباما ينقذه في اللحظة الأخيرة (فيديو)

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده