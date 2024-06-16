يورو 2024.. إنجلترا تتقدم على صربيا برأسية بيلينجهام في الشوط الأول

أنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول من مباراته أمام صربيا متقدمًا بهدف دون رد في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة يورو 2024.

سجل جود بيلينجهام هدف التقدم لصالح الأسود الثلاثة في الدقيقة 13 من رأسية قوية بعد عرضية من بوكايو ساكا.

أحداث الشوط الأول

شهدت الدقيقة الرابعة، ركلة حرة مباشرة لإنجلترا في وسط ملعب صربيا من جهة اليسار، نفذها ترينت ارنولد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة السابعة، ظهور هجومي أول لصربيا بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق فيليب كوستيتش إلى داخل منطقة الجزاء لم تجد أي متابعة أمام المرمى.

جاء الهدف في الدقيقة 13 بعد هجمة منظمة من لاعبي إنجلترا على الجبهة اليمنى أنهاها بوكايو ساكا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها جود بيلينجهام برأسية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

محاولات من لاعبي صربيا لاعادة ترتيب الصفوف داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف الأول لصالح إنجلترا.

في الدقيقة 20 تسديدة خطيرة عن طريق أليكساندر ميتروفيتش لاعب صربيا من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

في الدقيقة 25 محاولة هجومية خطيرة لإنجلترا بانطلاقة سريعة من كايل ووكر على الجبهة اليمنى استغلها في اختراق منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

في الدقيقة 38 محاولة هجومية لصربيا بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 39 بطاقة صفراء أولى من نصيب نيمانجا جوديلج لاعب صربيا نتيجة تدخل قوي على جود بيلينجهام لاعب إنجلترا.

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