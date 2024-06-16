الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. إنجلترا تتقدم على صربيا برأسية بيلينجهام في الشوط الأول

إنجلترا وصربيا
إنجلترا وصربيا

أنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول من مباراته أمام صربيا متقدمًا بهدف دون رد في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة يورو 2024.

سجل جود بيلينجهام هدف التقدم لصالح الأسود الثلاثة في الدقيقة 13 من رأسية قوية بعد عرضية من بوكايو ساكا.

أحداث الشوط الأول

شهدت الدقيقة الرابعة، ركلة حرة مباشرة لإنجلترا في وسط ملعب صربيا من جهة اليسار، نفذها ترينت ارنولد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة السابعة، ظهور هجومي أول لصربيا بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق فيليب كوستيتش إلى داخل منطقة الجزاء لم تجد أي متابعة أمام المرمى.

جاء الهدف في الدقيقة 13 بعد هجمة منظمة من لاعبي إنجلترا على الجبهة اليمنى أنهاها بوكايو ساكا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها جود بيلينجهام برأسية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

محاولات من لاعبي صربيا لاعادة ترتيب الصفوف داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف الأول لصالح إنجلترا.

في الدقيقة 20 تسديدة خطيرة عن طريق أليكساندر ميتروفيتش لاعب صربيا من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

في الدقيقة 25 محاولة هجومية خطيرة لإنجلترا بانطلاقة سريعة من كايل ووكر على الجبهة اليمنى استغلها في اختراق منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

في الدقيقة 38 محاولة هجومية لصربيا بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 39 بطاقة صفراء أولى من نصيب نيمانجا جوديلج لاعب صربيا نتيجة تدخل قوي على جود بيلينجهام لاعب إنجلترا.

اقرأ أيضا.. يورو 2024.. التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وصربيا

منتخب إنجلترا منتخب صربيا مباراة إنجلترا وصربيا بطولة يورو 2024 جود بيلينجهام

مواد متعلقة

يورو 2024.. التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وصربيا

رسميًا.. ساوثجيت يعلن قائمة منتخب إنجلترا المشاركة فى يورو 2024

الأكثر قراءة

لقاء أخوى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى منى

"متقلبهاش محزنة".. على جمعة يكشف حكم زيارة القبور فى أول أيام العيد

"هدير نصب وهدير فسق وفجور".. بلوجر يقضوا أول أيام عيد الأضحي خلف القضبان

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

طلب السجل الجنائي للمتهمين بخطف محام في حلوان والاعتداء عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده