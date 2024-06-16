أثناء تأدية مناسك الحج.. صفاء النجار عن يوم عرفة: فيه يستجيب الله الدعاء

ظهرت الإعلامية صفاء النجار بملابس الإحرام في يوم عرفة أثناء تأدية مناسك الحج.

وذكرت الإعلامية صفاء النجار خلال تأديتها مناسك الحج، عبر قناة الحياة، فضل يوم عرفة، قائلة: "في هذا اليوم العظيم، تجتمع الحشود من المسلمين الذين كتب الله لهم فريضة الحج هذا العام، في هذا اليوم العظيم نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وقد خص الله سبحانه وتعالى أهل عرفة بالدعاء والتكبير "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك لبيك"، كما خص المقيمين في بلادهم بالتكبير "الله أكبر الله أكبر.. لا إله لا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

وأوضحت أن خير الأيام هو يوم عرفة، إنه اليوم الذي يستجيب فيه الله سبحانه وتعالى الدعاء، فعلينا أن نكثر من الدعاء، وعلينا أن نكثر من فعل الخيرات، حيث يضاعف الله ثواب كل أعمال الخير في هذا اليوم العظيم، وهو اليوم الذي تعتق فيه الرقاب من النار، ويباهي الله سبحانه وتعالى ملائكته بهذا الحشد العظيم الذين جاءوا يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته.