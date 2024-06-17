الإثنين 17 يونيو 2024
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حسام سليمان لـ"الدستور": إخراج فيلم "عصابة الماكس" كان تحديا كبيرا

مخرج فيلم عصابة الماكس
مخرج فيلم عصابة الماكس

تحدث المخرج حسام سليمان عن تجربته الإخراجية الأولى لفيلم عصابة الماكس للنجم أحمد فهمي والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي، ضمن منافسة موسم أفلام عيد الأضحى ٢٠٢٤.

وقال حسام سليمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن تجربة إخراج فيلم “عصابة الماكس” كانت تحديا كبيرا له مشيرا إلى أن الفيلم  لم يكن التعاون الأول الذي يجمعه بالفنان أحمد فهمي حيث تعاونا سويا في "سمير وشهير  وبهير" وثم "كلب بلدي" وبعدها في "سره الباتع".

وأضاف “سليمان”، أن فيلم "عصابة الماكس" يعتبر تحدي كبير بالنسبة له، خاصة وأن تنفيذة لم يكن سهلا على الإطلاق؛ نظرا لطبيعة أحداثه فالعمل يبدو على الورق إنه عملا سهلا في تنفيذه، ولكن كان لدينا جميعا تحدي كبير ووضعنا جميعا عوامل أصعب في التنفيذ لخروج العمل بشكل مختلف ومميز، وهنا تكمن الصعوبة خاصة وأن جميع أحداث الفيلم كانت خارجية ولم يكن هناك ديكور أو لوكيشن رئيسي للعمل.

وتابع أن تصوير مشاهد فيلم عصابة الماكس في أكثر من لوكيشن وعدد مختلف من المحافظات بالرغم من صعوبته؛ إلا إنه كان أكثر متعة وبعيدا على الرتابة التي تكون في لوكيشن واحد فقط، لافتا إلى أنه ضمن الصعوبات التي واجهته خلال التصوير هي تواجد جميع أبطال الفيلم في معظم المشاهد سويا.

قصة وأحداث فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

صناع وأبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

المخرج حسام سليمان حسام سليمان عصابة الماكس فيلم عصابة الماكس أحمد فهمي افلام عيد الأضحى

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