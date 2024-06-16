جولة مع الدكتورة صفاء النجار للتعرف على مراحل نسج كسوة الكعبة المشرفة

قال رئيس قسم النسيج الآلي، سلمان القماني، إنه يوجد ماكينة داخل مصنع النسيج من أجل تصنيع كساء الكعبة كل عام.

صنع ثوب الكعبة

وأكد رئيس قسم النسيج الآلي، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه يتم صنع ثوب الكعبة من الحرير الخالص وبطانة من القطن.

وأضاف في حديثه، أن ارتفاع الكعبة حوالي 14 ونصف متر، ويتم التآني في صناعة ثوب الكعبة بصورة كبيرة، كما أنه يتم نقش الكتابات على ثوب الكعبة ولا يتم تغيير الكلمات إلا بأوامر واضحة عليا.

تخطيط آيات الكعبة

وفي السياق ذاته قال أحد الخطاطين، أنه يتم نقش الآيات القرآنية على كسوة الكعبة على قماش الحرير الألماني والقطن المصري، ونقوش الكعبة تحتاج إلى عمل أربعة أشخاص عليها لمدة 4 أشهر.