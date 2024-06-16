عبد المنعم سعيد: ما حدث في 11 سبتمبر له دور كبير في ظهور اليمين المتطرف

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، المفكر السياسي، إن اليمين يمثل رد فعل للتطرف الشديد في الآلة الليبرالية، مؤكدًا أن ما حدث في 11 سبتمبر له دور كبير في ظهور اليمين المتطرف.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره لبرنامج "الضفة الأخرى" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ظهر تأثير اليمين المتطرف في استفتاء البريكست.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الآلية الديمقراطية يكون لديها القدرة على تصحيح نفسها، مضيفًا أن الحرب على غزة جعلت القضية الفلسطينية قضية عالمية.