منها الترطيب الدائم.. أسباب تشقق القدمين و7 نصائح كيفية القضاء عليها

يعد تشقق القدمين مشكلة شائعة تواجه الكثير من الناس، وهي ليست فقط مزعجة من الناحية الجمالية، بل قد تسبب أيضًا الألم والاتهاب إذا لم تعالج بشكل صحيح.

و تتعدد أسباب تشقق القدمين، كما توجد العديد من الطرق الفعالة لمعالجتها، وفي السطور التالية سنستعرض أهم الأسباب وكيفية القضاء عليها، وذلك بحسب ما جاء في موقع "هيلث" الطبي.

أسباب تشقق القدمين



1- الجفاف:

يعد الجفاف أحد الأسباب الرئيسية لتشقق القدمين. قلة الترطيب تؤدي إلى جفاف البشرة وتصبح أكثر عرضة للتشقق.

2- الأحذية غير الملائمة:

ارتداء الأحذية الضيقة أو المصنوعة من مواد غير مريحة يمكن أن يسبب ضغطًا غير متساوٍ على القدمين، مما يؤدي إلى تشقق الجلد.



3- الوقوف لفترات طويلة:

الأشخاص الذين يقفون لفترات طويلة، خاصة على الأسطح الصلبة، معرضون أكثر للإصابة بتشقق القدمين بسبب الضغط المستمر على القدمين.



4- الوزن الزائد:

الوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على القدمين، مما يزيد من احتمالية تشقق الجلد.



5- الظروف الجوية:

الطقس البارد والجاف يمكن أن يسهم في جفاف وتشقق الجلد.



6-عدم العناية بالقدمين:

قلة العناية بالقدمين مثل عدم تقليم الأظافر أو ترطيب البشرة بانتظام قد يؤدي إلى جفاف وتشقق الجلد.

كيفية القضاء على تشقق القدمين

1- الترطيب المستمر:

استخدام مرطبات غنية، مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند، يساعد على الحفاظ على نعومة البشرة ومنع جفافها.



2- ارتداء الأحذية المناسبة:

يجب اختيار الأحذية المريحة والمناسبة لحجم القدم والتي تسمح بالتهوية الجيدة.



3- الاستحمام بالماء الفاتر:

استخدام الماء الفاتر بدلًا من الساخن عند الاستحمام، حيث أن الماء الساخن يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية من البشرة.



4- تقشير الجلد بانتظام:

استخدام مقشرات القدم الطبيعية أو الفرك بالحجر الخفاف يزيل الجلد الميت ويمنع تراكمه، مما يقلل من التشقق.



5- شرب الكثير من الماء:

الحفاظ على رطوبة الجسم من الداخل بشرب كمية كافية من الماء يساعد في ترطيب البشرة بشكل عام.



6- استخدام الكريمات الطبية:

في الحالات الشديدة، يمكن استخدام كريمات طبية تحتوي على حمض الساليسيليك أو اليوريا للمساعدة في تقشير الجلد الميت وترطيب البشرة بعمق.



7- الاهتمام بالنظام الغذائي:

تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة تلك التي تحتوي على فيتامين E وC وأحماض أوميغا 3 الدهنية، يعزز صحة الجلد.

