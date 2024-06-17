الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز

حالة الطقس اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024 فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص المواطنين خلال العيد الكبير معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحي 2024 في مصر عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم 17 يونيو 2024 والأحوال الجوية.

حالة الطقس اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحي 2024 في مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحي 2024 في مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر

وبحسب بيان صادر عن "الأرصاد"، فإنه يسود اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الإثنين، تشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، ثالث أيام عيد الأضحى، سيشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، استقرارا في درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة نهارا ومائلة للاعتدال مساء، مع هدوء في حركة الرياح.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد محافظة الإسكندرية، استقرارا في معدلات الحرارة حيث بلغت درجات الحرارة العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 22 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 28كم/الساعة.

حالة الطقس اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى 2024

انخفاض طفيف.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا أول أيام عيد الأضحى

درجات الحرارة اليوم الإثنين 17 يونيو

وتأتي درجات الحرارة اليوم الإثنين، كالتالي:
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.
- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 30 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 31 درجة مئوية.

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