الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى

الزمالك والمصري البورسعيدي
الزمالك والمصري البورسعيدي

تتجه أنظار جماهير الزمالك صوب ملعب برج العرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين لمتابعة مباراة فريقهم أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نايل.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتدعيم موقفهما بجدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بدوري نايل

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2 مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، في تمام السابعة مساء بعد غدا الإثنين، على الهواء مباشرة.

موقف الزمالك والمصري  بجدول دوري نايل

يحتل الزمالك، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 31 نقطة، بواقع 9 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، بعدما خاض الفارس الأبيض حتى الآن 18 مباراة.

ولايزال يمتلك أبناء ميت عقبة، 7 مؤجلات أخرى، أمام كلا من فاركو، من الجولة الثانية عشر تقام الجمعة المقبلة، وطلائع الجيش السادسة عشر، وبلدية المحلة السابعة عشر، وبيراميدز الثامنة عشر، والمقاولون العرب التاسعة عشر، وإنبي الثانية والعشرون، وزد الثالثة والعشرون.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 24 مباراة.

اقرأ أيضا.. موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بدوري نايل 2024 والقنوات الناقلة

الزمالك المصرى البورسعيدى مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى دوري نايل موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى

مواد متعلقة

غيابات الزمالك أمام المصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري

الأكثر قراءة

لقاء أخوى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى منى

بايدن فعلها مجددا وسقط في زلة جديدة وأوباما ينقذه في اللحظة الأخيرة (فيديو)

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

موعد السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك وآخر تطورات أزمة ملعب المباراة

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

قائد بسلاح الجو الإسرائيلي: نشعر بـ"الفشل" بعد تصعيد حزب الله هجماته بالمسيرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده