موعد مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى

تتجه أنظار جماهير الزمالك صوب ملعب برج العرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين لمتابعة مباراة فريقهم أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نايل.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتدعيم موقفهما بجدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بدوري نايل

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2 مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، في تمام السابعة مساء بعد غدا الإثنين، على الهواء مباشرة.

موقف الزمالك والمصري بجدول دوري نايل

يحتل الزمالك، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 31 نقطة، بواقع 9 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، بعدما خاض الفارس الأبيض حتى الآن 18 مباراة.

ولايزال يمتلك أبناء ميت عقبة، 7 مؤجلات أخرى، أمام كلا من فاركو، من الجولة الثانية عشر تقام الجمعة المقبلة، وطلائع الجيش السادسة عشر، وبلدية المحلة السابعة عشر، وبيراميدز الثامنة عشر، والمقاولون العرب التاسعة عشر، وإنبي الثانية والعشرون، وزد الثالثة والعشرون.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 24 مباراة.

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