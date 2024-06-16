أستاذ مناخ: الرطوبة النسبية عامل يزيد ويقلل الاحساس من درجات الحرارة

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، نشهد موجة طويلة شديدة الحرارة، لكن اليوم خفت حدتها رغم الطقس شديد الحرارة، وتخف حدتها غدًا أيضًا لكن في ظل طقس شديد الحرارة.

وأضاف الدكتور علي قطب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة extra news، أن الطقس من 37 درجة مئوية وحتى 48 درجة مئوية فهو طقس شديد الحرارة، لكن شدة الحرارة تختلف مع اختلاف درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن الرطوبة تعتبر عامل أساسي في الإحساس وزيادة الإحساس بدرجات الحرارة، أي أنه من الممكن أن تكون درجة الحرارة 37 درجة مئوية مع رطوبة نسبية 25% يكون إحساسنا بها كما لو كان 39 درجة مئوية، ومن الممكن أن تكون درجة الحرارة 40 درجة مئوية، ودرجة رطوبة نسبية 7% أو 10% تجعل إحساسنا بها 40 درجة مئوية، وبالتالي فإن الرطوبة النسبية عامل يزيد الاحساس ويقلل الإحساس من درجات الحرارة.

وأوضح أن متوسطات درجات الحرارة منذ فترة كبيرة تشهد الارتفاع بلغت ذروتها يوم الجمعة الماضي والجمعة السابقة لها، وتجاوزت درجة الحرارة الـ 50 درجة مئوية في أسوان والقاهرة الكبرى لـ 43 درجة مئوية،.