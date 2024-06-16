الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بايدن: عيد الأضحى يأتى في وقت يعانى فيه المدنيون بغزة ويلات الحرب

بايدن
بايدن

في بيان صحفي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة عيد الأضحى، اليوم الأحد، عبر عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الصعبة التي يعيشها المدنيون الأبرياء في قطاع غزة نتيجة النزاعات الدائرة. 

وأوضح بايدن أن هذا العيد يأتي في ظروف استثنائية حيث فقد العديد من الفلسطينيين الأبرياء حياتهم، بما في ذلك آلاف الأطفال، وتم تشريد العديد من العائلات ودمرت مجتمعاتهم بشكل كبير.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يرى أن اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته إسرائيل لحركة حماس يمثل الخطوة الأمثل نحو إنهاء العنف والحرب في المنطقة.

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مجازر الاحتلال في غزة 

في ظل الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، تتواصل المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مما أسفر عن مزيد من الدمار والخسائر البشرية.  

وشهد مخيم البريج وسط القطاع جريمة جديدة حيث قامت طائرات الاحتلال بقصف منزلين متلاصقين لعائلتي النجار والخطيب، مما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء، وهو ما أكدته الحصيلة الأولية، بحسب ما أعلنته حكومة غزة.

بايدن عيد الأضحى غزة ويلات الحرب مجازر إسرائيلية

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