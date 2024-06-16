بايدن: أعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أننا نبذل ما في وسعنا لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحرير جميع المحتجزين، بالإضافة إلي تقديم المساعدات الإنسانية، وفقا لنبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأشار "بايدن" إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين ونحن نعمل على تحقيق ذلك، مؤكدًا أن اقتراح وقف إطلاق النار عبر ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل إلي حماس يعد أفضل طريقة لإنهاء الحرب.