الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بايدن: أعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أننا نبذل ما في وسعنا لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحرير جميع المحتجزين، بالإضافة إلي تقديم المساعدات الإنسانية، وفقا لنبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأشار "بايدن" إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين ونحن نعمل على تحقيق ذلك، مؤكدًا أن اقتراح وقف إطلاق النار عبر ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل إلي حماس يعد أفضل طريقة لإنهاء الحرب.

بايدن حل الدولتين القاهرة الإخبارية قطاع غزة غزة الولايات المتحدة

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