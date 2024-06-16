داعية: من الأمور العظيمة الجليلة منح أجزاء من الأضحية إلى غير المسلمين

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، داعية إسلامي، إن من الأمور العظيمة الجليلة منح غير المسلمين من الجيران من الأضحية، وبالتالي الإحسان إلى الجيران أمر مطلوب مهما اختلفت الديانة.

توزيع الأضحية لغير المسلم



وأكد الدكتور عبد اللطيف سليمان، خلال لقائه عبر فضائية “الناس”، أن المسلم لا يحمل في قلبه غلًا لأحد، وبالتالي الجيران الأولى يالمعروف.

البشرى بالجنة

وأضاف في حديثه، أن النبي صلى الله وعليه وسلم بشر شخص بالجنة ثلاث مرات، وكان فضل هذا الرجل متمثل في سلامة النفس وراحة الضمير وأنه لا يرى الفضل على غيره وإنما يرى فضل الناس عليه.