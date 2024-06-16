يجمعون أوراق الشجر.. عادات وتقاليد غريبة لاستقبال العيد في جزر المالديف

تحدثت الدكتورة عائشة خليلة باحثة بكلية الفيلا الجامعية، عن عادات وتقاليد سكان جزر المالديف في عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أنه يوجد 200 جزيرة، كل جزيرة تختلف عاداتها عن الأخرى، والبعض يقومون بجمع أوراق شجر جوز الهند، ويصنعون منها أشكالا كبيرة ويلقونها في البحر.

ولفتت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن سكان المالديف يستعدون للعيد بشراء ملابس العيد للأطفال، كاشفة أنهم يرتدون الملابس التقليدية لشعب المالديف، والنساء ترتدي ألوان داكنة مثل الأحمر والأخضر والأزرق.

إشعال الألعاب النارية في البحر

وأضافت أن في ليلة العيد يشعلون الألعاب النارية داخل البحر، وبعض الجزر تجهز الحلويات والأطباق المصنوعة من السمك، والأطفال والنساء يكبرون في الليل ويدخلون البيوت يكبرون، وفي صباح أول يوم العيد، أهل الجزيرة يقومون بإفطار جماعي، وكل بيت يحضر الطعام، وبعد صلاة العيد تبدأ الألعاب والطبل والدف.

ولفتت إلى أن الحكومة الرسمية تحتفل بالعيد في 3 جزر، وممثل الحكومة يزور الجزر وتبدأ احتفالات العيد رسميًا، وفي الليل يسمعون الموسيقى.

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