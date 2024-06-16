4 خطوات يجب اتباعها في حالة فقد كارت شحن عداد الكهرباء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها من المشتركين في شركات التوزيع في حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

ووفق الصفحة الرسمية للجهاز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فاذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة عليك اتباع بعض التعليمات التالية:

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للاطلاع عليها.

4- وبالنسبة للمستأجر يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له بالإضافة الي صوره من التوكيل والأصل للإطلاع. كما يجب ايضًا تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار.

وبعد استكمال تلك الاجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.

كما نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح هامة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع وهي:

1- عند تركيب العداد لاول مره اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم

2- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب

3- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة