الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 خطوات يجب اتباعها في حالة فقد كارت شحن عداد الكهرباء

كارت الشحن الخاص
كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها من المشتركين في شركات التوزيع في حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

ووفق الصفحة الرسمية للجهاز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فاذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة عليك اتباع بعض التعليمات التالية:

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للاطلاع عليها.

4- وبالنسبة للمستأجر يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له بالإضافة الي صوره من التوكيل والأصل للإطلاع. كما يجب ايضًا تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار.

وبعد استكمال تلك الاجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.

كما نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح هامة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع وهي:

1- عند تركيب العداد لاول مره اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم
2- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب
3- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك مرفق الكهرباء كارت الشحن عداد الكهرباء

مواد متعلقة

"الكهرباء" تعلق على قرار وقف تخفيف الأحمال فى أول أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

"متقلبهاش محزنة".. على جمعة يكشف حكم زيارة القبور فى أول أيام العيد

لقاء أخوى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى منى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

سرى جدًا.. كيف تتحرك الدولة المصرية فى ملف غزة؟

على جمعة يفجر مفاجأة عن سبب تسمية المصريين العيدين بالصغير والكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده