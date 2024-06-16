أم كلثوم وعيد الأضحى.. كانت تشتري الأضحية بنفسها وتطعمها قبل ذبحها

اهتم الفنانين المصريين بالحرص على الاحتفال بـ عيد الأضحى بكل مظاهره وطقوسه المبهجة، فمنهم من اعتاد السفر في العيد، ومنهم من حرص على ذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء، وآخرون قضوا العيد وسط عائلتهم.

أما كوكب الشرق "أم كلثوم"، فلم تفوت طقوس عيد الأضحى، وفي التقرير التالي، نستعرض عادات أم كلثوم للاحتفال بالعيد.

طقوس كوكب الشرق "أم كلثوم" في عيد الأضحى

عُرف عن أم كلثوم، وقفتها بين الأضاحي، لشراء أفضل أضحية، للعيد، فهي تفضل شرائها بنفسها.

وكانت أم كلثوم تحرص على هذه العادات في عيد الأضحى، لأنها من مواليد إحدى قرى محافظة الدقهلية التي كانت تتمسك بهذه الشعيرة، وفي تصرحاتها الصحفية السابقة كانت تحب وصف نفسها بالفلاحة، حيث أنها تشعر بالفخر لأصولها.

حكاية أغنية “القلب يعشق كل جميل” ليلة عيد الأضحى

وفي إحدى ليالي عيد الأضحى، وتحديدًا عام 1971م، أعلنت أم كلثوم عن أغنيتها القادمة وهي "القلب يعشق كل جميل"، لتناسب ليلة عيد الاضحى، وحينها قدمت أم كلثوم الأغنية بمسرح قصر النيل، حيث إن الأغنية تمزج ما بين الابتهاج بالعيد والروحانية الدينية.

وكتب الأغنية الشاعر بيرم التونسي، فيما لحنها الموسيقار الكبير رياض السنباطي، وتم تسجيل أغنية القلب يعشق كل جميل على أسطوانات، ليتمكن المصريين من سماعها في أي وقت، وذلك في عام 1972.

وتكشف كلمات الأغنية عن رحلة المسلم المؤمن أمام بيت الله الحرام في مكة المكرمة، حيث تشير كلمات الأغنية إلى حالة من الخشوع والتضرع لله، طلبًا في المغفرة.

أم كلثوم “كوكب الشرق”

ومن كلمات أغنية “القلب يعشق كل جميل”

القلب يعشق كل جميل وياما شفت جمال يا عين

واللي صدق فى الحب قليل وان دام يدوم يوم ولا يومين

واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم

لا يعاتب اللى يتوب ولا فى طبعه اللوم

واحد مافيش غيره ملا الوجود نوره

دعاني لبيته لحد باب بيته واما تجلى لي بالدمع ناجيته

كنت ابتعد عنه وكان يناديني

ويقول مصيرك يوم تخضع لي وتجي لي

طاوعني يا عبدي طاوعني انا وحدي

مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي

انا اللى اعطيتك من غير ما تتكلم

وانا اللى علمتك من غير ماتتعلم

واللي هديته اليك لو تحسبه بايديك