الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم القضية الفلسطينية

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

أكد النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، أن عيد الأضحى اليوم يأتي في ظل مرور المنطقة العربية باضطرابات شديدة الخطورة والتأثير السلبي على الأشقاء في فلسطين، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية لن تقوى بدون اتحاد ملوك ورؤساء المنطقة العربية والتأكيد معا على رفض أي محاولات يحاول الكيان الصهويني فرضها بقوة السلاح والدم وجرائم الحرب.

ولفت النائب عمرو القماطي في تصريحات صحفية له، إلى أن الدولة المصرية ستظل تبذل قصارى جهدها في سبيل دعم ونصرة القضية الفلسطينية والاستماتة على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، وضمان استدامة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح.

 

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عمرو القطامى: إسرائيل تتنصل من المسئولية بتصريحات كاذبة عن معبر رفح

 

كما هنأ النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعود هذه المناسبة الطيبة على الأمة العربية والإسلامية بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والدفع بكافة سبل التنمية المستدامة والازدهار المرجو.

النائب عمرو القماطي مجلس الشيوخ عيد الأضحى فلسطين القضية الفلسطينية

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