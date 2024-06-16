الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وسط البلد قبلة "الأندر إيدچ" في أول أيام عيد الأضحى المبارك

جانب من احتفالات
جانب من احتفالات عيد الأضحى

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة توافد أعداد كبيرة من المواطنين لقضاء فسحة أول عيد الأضحى المبارك، وسيطرت فئة الأندر إيدچ علي رواد منطقة وسط البلد خلال الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الأضحى، خاصة أن وسط البلد تتميز بوجود العديد من المنتزهات التي يبحث عنها المواطنين.

استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى 

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن العاصمة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمي الخط الساخن 15496، و114 للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

 وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم طوال أيام العيد مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين.

 وشدد على مديرية التموين بالمرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب علي الخبز بها.

 وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع.

وطالب المحافظ مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين، بعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع اللحوم الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مع تكثيف حملات منع الذبح خارج المجازر.

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات النظافة من خلال شركتي النظافة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والتركيز على أماكن إقامة صلاة العيد، والمحاور الرئيسية وأماكن المتنزهات والحدائق والطرق المؤدية إليها مع مراجعة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات غير الصالحة، وكذا التأكد من صلاحية البلاعات وإجراء الصيانة اللازمة لها للتأكد من أنها تعمل بكفاءة بالتنسيق مع الإنارة المركزية طبقًا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، كذلك تكثيف العمالة والمعدات اللازمة لرفع مخلفات الذبح على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين. 

وأكد أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة، والإسعاف والتأكد من استعداد المستشفيات والمراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء والتمريض وتوافر الأدوية للتعامل مع أي طارئ.

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