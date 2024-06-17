الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7 عادات تساعدك فى خسارة الوزن خلال عيد الأضحى

خسارة الوزن
خسارة الوزن

يعد عيد الأضحى من الأعياد التي يكثر فيها تناول اللحوم والأطعمة الدسمة، مما يجعل التحكم في الوزن تحديًا للكثيرين، ومع ذلك، يمكن اتباع بعض العادات الصحية التي تساعدك في الحفاظ على وزنك أو حتى خسارته خلال فترة العيد، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث". 

التحكم في حجم الحصص: 
  يعد التحكم في حجم الحصص أمرًا مهمًا لتجنب الإفراط في تناول الطعام، حاول تقسيم وجباتك إلى أجزاء صغيرة وتجنب تناول كميات كبيرة من اللحوم والأطعمة الدسمة في وجبة واحدة.

أبرز طرق للحفاظ على عدم زيادة الوزن خلال عيد الأضحى

اختر اللحوم قليلة الدهون: 
  عند اختيار اللحوم، حاول أن تفضل القطع الأقل دهونًا، اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، لذا يُفضل تناول اللحوم البيضاء مثل الدجاج أو السمك، أو اختيار قطع اللحم الحمراء التي تحتوي على دهون أقل.

تناول المزيد من الخضروات: 
  تعد الخضروات مصدرًا غنيًا بالألياف وتساعد في الشعور بالشبع بسرعة، حاول ملء نصف طبقك بالخضروات المتنوعة لتقليل كمية اللحوم التي تتناولها.

مارس النشاط البدني: 
 خلال أيام العيد، قد يكون من السهل الوقوع في فخ الكسل والجلوس لفترات طويلةن حاول أن تخصص وقتًا لممارسة بعض التمارين الرياضية، مثل المشي أو الركض، للحفاظ على نشاط جسمك وحرق السعرات الحرارية.

شرب الماء بكثرة: 
  يساعد شرب الماء بكميات كافية على الشعور بالشبع ويساهم في تحسين عملية الهضم، حاول شرب كوب من الماء قبل كل وجبة للمساعدة في التحكم في كمية الطعام التي تتناولها.

تجنب المشروبات الغازية والمحلاة: 
  تحتوي المشروبات الغازية والمحلاة على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية الفارغة، حاول استبدالها بالعصائر الطبيعية أو الماء لتقليل استهلاك السعرات الحرارية.

تناول الطعام ببطء: 
  يساعد تناول الطعام ببطء على إعطاء جسمك الوقت الكافي للشعور بالشبع، مما يقلل من كمية الطعام التي تتناولها، حاول الاستمتاع بكل لقمة ومضغ الطعام جيدًا.

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