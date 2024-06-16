رئيس أركان جيش الاحتلال: تجنيد الحريديم أمر ضروري ونشجع على ذلك

صرح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تجنيد الحريديم أمر ضروري ونشجع على ذلك، خاصة بعد الخسائر الأخيرة في الجنود، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار هاليفي إلى القانون الذي يعفي الحريديم من التجنيد، قائلا: "هذه حاجة واضحة وضرورية. نريد توسيع القاعدة قدر الإمكان من أولئك الذين يأتون للتجنيد".

وأضاف أن "الكتيبة الحريدية التي سننشئها اليوم، ستقلل من توظيف الآلاف من جنود الاحتياط. نحن نشجع ذلك بقوة، ونريد أن نفعل ذلك بشكل صحيح".