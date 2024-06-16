الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس أركان جيش الاحتلال: تجنيد الحريديم أمر ضروري ونشجع على ذلك

تجنيد الحريديم
تجنيد الحريديم

صرح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تجنيد الحريديم أمر ضروري ونشجع على ذلك، خاصة بعد الخسائر الأخيرة في الجنود، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار هاليفي إلى القانون الذي يعفي الحريديم من التجنيد، قائلا: "هذه حاجة واضحة وضرورية. نريد توسيع القاعدة قدر الإمكان من أولئك الذين يأتون للتجنيد".

وأضاف أن "الكتيبة الحريدية التي سننشئها اليوم، ستقلل من توظيف الآلاف من جنود الاحتياط. نحن نشجع ذلك بقوة، ونريد أن نفعل ذلك بشكل صحيح".

رئيس أركان جيش الاحتلال جيش الاحتلال القاهرة الإخبارية تجنيد الحريديم الحريديم

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