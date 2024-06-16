الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وصربيا

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ودراجان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا، التشكيل الرسمي الذي يخوض به كل فريق مباراة اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2024.

ويلتقي المنتخبان على ملعب "فيلتينيس أرينا" معقل فريق شالكة الألماني في العاشرة مساء اليوم.

وشهد تشكيل إنجلترا تواجد هاري كين بعد تعافيه من آلام الظهر التي لاحقته خلال الفترة الماضية.

وجاء تشكيل إنجلترا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل وولكر - جون ستونز - مارك جويهي - كيران تريبييه

خط الوسط: ديكلان رايس - ترينت ألكسندر أرنولد - جود بيلينجهام

خط الهجوم: فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا

أما تشكيل منتخب صربيا فقد شهد تواجد الثنائي دوسان فلاهوفيتش وألكسندر ميتروفيتش، مع وجود سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش كصانع ألعاب.

وضم تشكيل صربيا كلًا من:

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: بافلوفيتش - ميلينكوفيتش - فاليكوفيتش

خط الوسط: فيليب كوستيتش - جوديلي - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ساسا لوكيتش - زيفكوفيتش

خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش - ألكسندر ميتروفيتش 

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