إعلام إسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بشأن أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت

كشف إعلام إسرائيلي عن مصادر، إن المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بشأن أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت خلال 10 أيام، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وقد أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في وقت سابق، أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ويوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ويعني إصدار أمر من المحكمة الجنائية الدولية أن جميع الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة سيتعين عليها الانصياع للأوامر واعتقال من يدخل أراضيها، ما يعني أن قادة إسرائيل المتهمين بارتكاب جرائم حرب لن يتمكنوا من دخول هذه البلدان دون التعرض لخطر الاعتقال.