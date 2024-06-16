الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام إسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بشأن أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت

المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية

كشف إعلام إسرائيلي عن مصادر، إن المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بشأن أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت خلال 10 أيام، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وقد أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في وقت سابق، أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ويوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ويعني إصدار أمر من المحكمة الجنائية الدولية أن جميع الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة سيتعين عليها الانصياع للأوامر واعتقال من يدخل أراضيها، ما يعني أن قادة إسرائيل المتهمين بارتكاب جرائم حرب لن يتمكنوا من دخول هذه البلدان دون التعرض لخطر الاعتقال.

القاهرة الإخبارية اعتقال نتنياهو وجالانت نتنياهو المحكمة الجنائية المدعي العام للمحكمة الجنائية

مواد متعلقة

حكومة نتنياهو مددت تأجيل التسريح من الخدمة الاحتياطية في الجيش 3 أشهر

سلطان الراجحي: ضخ 3 مليارات لتر مياه لمكة والمشاعر المقدسة منذ يوم التروية

الاحتلال: مقتل جندى آخر من لواء "ناحال" فى معارك جنوب قطاع غزة

إعلام فلسطينى: المستوطنون يحرقون أرضًا زراعية فى قرية برقا شرق رام الله

غارة إسرائيلية على بلدة كفركلا الحدودية جنوبى لبنان

باحثة فى قضايا وحقوق الطفل تبكى على الهواء بسبب معاناة أطفال غزة

خبير بمركز لندن للدراسات: انتهاكات الاحتلال تجاه الأطفال ومنع المساعدات غير مقبول

القاهرة الإخبارية: 7 شهداء جراء قصف الاحتلال على منزلين فى مخيم البريج

الأكثر قراءة

"متقلبهاش محزنة".. على جمعة يكشف حكم زيارة القبور فى أول أيام العيد

سرى جدًا.. كيف تتحرك الدولة المصرية فى ملف غزة؟

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

سقوط أجزاء من عقار مأهول بالسكان غرب الإسكندرية

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

التحليل الإعلامي للحادث الأمني في رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده