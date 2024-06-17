الإثنين 17 يونيو 2024
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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024 فى مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمون على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى 2024 في مصر عبر جوجل، للانتظام في أداء الصلوات الخمسة في مواعيدها الصحيحة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى 2024 في مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 17- 6- 2024.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:07  صباحًا.

صلاة الظهر 12:55 مساءً.

صلاة العصر 31: 4 مساءً.

صلاة المغرب اليوم 7:59 مساءً.

صلاة العشاء  9:31 مساءً

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:06 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم 1:00 مساءً.

صلاة العصر 4:39 مساءً.

صلاة المغرب اليوم الإثنين 8:06 مساءً.

صلاة العشاء 9:41 مساءً.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية.

صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:01 صباحًا.

صلاة الظهر 12:51 مساءًز

صلاة العصر 4:28 مساءً.

صلاة المغرب اليوم الإثنين 7:56 مساءً.

صلاة العشاء 9:29 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في شرم الشيخ

صلاة الفجر 4:04 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم الإثنين 12:43 مساءً.

صلاة  العصر 4:13 مساءً.

صلاة المغرب اليوم 7:42 مساءً.

صلاة العشاء 9:10 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى أسوان

صلاة الفجر 4:21  صباحًا.

وقت صلاة الظهر 12:49 مساءً.

صلاة العصر اليوم الاثنين 12: 4 مساءً.

صلاة المغرب 7:42 مساءً.

صلاة العشاء اليوم 9:07 مساءً.

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مواعيد الصلاة اليوم في بورسعيد 

صلاة الفجر 3:58 صباحًا.

صلاة الظهر 12:52 مساءً.

صلاة العصر 4:30 مساءً.

صلاة المغرب اليوم الإثنين 7:57 مساءً.

صلاة العشاء 9:33 مساءً.

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