سكان غزة يستقبلون أول أيام عيد الأضحى وسط الدمار

عرضت قناة ten، تقريرا يكشف استقبال أهالي غزة لعيد الأضحى.

وقالت إحدى السيدات الفلسطينيات، شعورنا بعيد الأضحى غريب، كل سنة كنا نضحي لكن هذا العيد ما ضحينا فيه، حسينا بشعور إنه ما في عيد بدون تضحية، الشوارع خالية من الأضاحي وخالية حتى من الناس، خان يونس ما رجعوا لها ناس كتير، ناس قلة اللي رجعوا لها.

وأضافت خلال لقاء عبر قناة ten: إحساس بالعيد إنه كله ألم وغصة لفقدان الأهل والأحباب وكثرة الشهداء، الاحتلال دمر بيوتنا، ما في فرحة، الفرحة ناقصة، أحبابنا راحوا، شهداء كثير منا راحوا، الحمد لله رب العالمين، ربي يعوضنا بعيد أضحى مبارك.

وقال آخر: العيد اللي فات كان فيه فرحة، لكن هذا العيد ناقصة الفرحة، ما في فرحة وفيه شهداء، ما في فرحة وفيه بيوت مدمرة، ما في فرحة وفيه ناس مفقودة تحت الردم، ما في فرحة وفيه أسرى بالحبس،

اليوم نحن في مصلى حي الأمل أداء صلاة العيد، اليوم العيد بالنسبة لنا أضاحي، لكن في غزة لا يوجد أي من هذه المظاهر، لا يوجد أضاحي ولا أي شيء، نحن اليوم نضحي بأنفسنا.