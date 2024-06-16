الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سلطان الراجحي: ضخ 3 مليارات لتر مياه لمكة والمشاعر المقدسة منذ يوم التروية

المتحدث الرسمي للهيئة
المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه سلطان الراجحي، إن السعودية استعدت بشكل جيد لموسم الحج، خاصة فيما يخ المياة، بسبب حرارة الجو المرتفعة.

وأضاف "الراجحي"، عبر مداخلة لبرنامج "المراقب"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المملكة تنتج ثلاثة ملايين وستمائة ألف متر مكعبا يوميا عبر أنظمة التحليل من أجل الحجاج، مخصصة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأضاف "الراجحي"، أن أول منتج مياه بحر محلاة معبئة قائمة على براءة اختراع سعودية يعتبر فريد من نوعه، حيث وضعنا المياة في عبوة زجاجية وليست بلاستيكية حتي تسهل عملية تدويرها.

وقبل قليل أعلنت السعودية للمياه عبر حسباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن منظومة المياه قد ضخت منذ يوم التروية حتى اليوم أكثر من 3 مليار لتر من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

المراقب سلطان الراجحي مكة والمشاعر المقدسة يوم التروية المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

غارة إسرائيلية على بلدة كفركلا الحدودية جنوبى لبنان

باحثة فى قضايا وحقوق الطفل تبكى على الهواء بسبب معاناة أطفال غزة

خبير بمركز لندن للدراسات: انتهاكات الاحتلال تجاه الأطفال ومنع المساعدات غير مقبول

القاهرة الإخبارية: 7 شهداء جراء قصف الاحتلال على منزلين فى مخيم البريج

حزب الليكود الإسرائيلى يتهم جانتس بالهروب من اتخاذ "القرارات القاسية"

استشهاد طفلة جراء قصف الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة

بين أصوات الرصاص وأوجاع الحصار.. أطفال غزة هدف للاحتلال الإسرائيلى

زيلينسكى: سنتفاوض غدًا مع روسيا إذا سحبت قواتها

الأكثر قراءة

سرى جدًا.. كيف تتحرك الدولة المصرية فى ملف غزة؟

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

مات خلال الطواف حول الكعبة.. وفاة رابع حاج بمحافظة الفيوم

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة طائشة فى كفر شكر بالقليوبية

"الكهرباء" تعلق على قرار وقف تخفيف الأحمال فى أول أيام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة