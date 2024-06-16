سلطان الراجحي: ضخ 3 مليارات لتر مياه لمكة والمشاعر المقدسة منذ يوم التروية

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه سلطان الراجحي، إن السعودية استعدت بشكل جيد لموسم الحج، خاصة فيما يخ المياة، بسبب حرارة الجو المرتفعة.

وأضاف "الراجحي"، عبر مداخلة لبرنامج "المراقب"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المملكة تنتج ثلاثة ملايين وستمائة ألف متر مكعبا يوميا عبر أنظمة التحليل من أجل الحجاج، مخصصة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأضاف "الراجحي"، أن أول منتج مياه بحر محلاة معبئة قائمة على براءة اختراع سعودية يعتبر فريد من نوعه، حيث وضعنا المياة في عبوة زجاجية وليست بلاستيكية حتي تسهل عملية تدويرها.

وقبل قليل أعلنت السعودية للمياه عبر حسباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن منظومة المياه قد ضخت منذ يوم التروية حتى اليوم أكثر من 3 مليار لتر من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.