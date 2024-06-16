نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: لا نستطيع فتح حرب في الشمال

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نائب رئيس الأركان السابق ورئيس حزب "العمل" حاليًا يائير غولان لـ"القناة 12 تصريحات جديدة عن احتمالية الحرب مع حزب الله في لبنان.

وقال: “أنا ملزم بقول هذا وبشجاعة لكل الإسرائيليين.. إسرائيل لا تستطيع اليوم فتح حرب في الشمال”.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطط التي أعلنها الجيش اليوم الأحد بتنفيذ فترات توقف تكتيكية يومية للقتال على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى قطاع غزة لتيسير توصيل المساعدات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أن العمليات القتالية ستتوقف اعتبارا من الساعة 0500 إلى 1600 بتوقيت جرينتش يوميا حتى إشعار آخر في المنطقة من معبر كرم أبو سالم حتى طريق صلاح الدين ثم إلى الشمال.

وقال مسؤول إسرائيلي "عندما سمع رئيس الوزراء التقارير عن هدنة إنسانية لمدة 11 ساعة في الصباح، التفت إلى سكرتيره العسكري وأوضح أن هذا غير مقبول بالنسبة له".

وأوضح الجيش أن العمليات العسكرية ستستمر كالمعتاد في مدينة رفح،وهي محل تركيز العمليات في جنوب قطاع غزة حالياوحيث قتل ثمانية من الجنود الإسرائيليين أمس السبت.