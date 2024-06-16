زيلينسكي: سنواصل العمل من أجل السلام على المستوى الفني

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنهم سيواصلون العمل على المستوى الفني، بعد قمة السلام من أجل استعادة الأمن والسلام في أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب قمة السلام بشأن أوكرانيا، التي استضافتها مدينة بورجنستوك السويسرية، السبت والأحد.

وقال زيلينسكي: "اتفقنا على العمل في مجموعات خاصة بعد القمة لمناقشة أفكار ومقترحات وتطورات محددة يمكن أن تعيد الأمن على مختلف الأصعدة".

وأوضح أنهم فعلوا “الشيء الصحيح باختيار ثلاثة محاور للقمة هي: ”الأمن الغذائي، والأمن النووي، والإفراج عن السجناء، بمن فيهم الأطفال الأوكرانيين".

وأعرب زيلينسكي، عن امتنانه للدول التي شاركت في القمة، من أجل إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم روسيا وعودة الأطفال الأوكرانيين المختطفين.

وقال: "يجب علينا إعادة كل فرد من المدنيين والأطفال المختطفين والجنود الذين أسرتهم روسيا".

وأعرب زيلينسكي، عن أمله في تحقيق نتائج في أقرب وقت ممكن بعد قمة السلام.

جدير بالذكر أن البيان الختامي لقمة السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، الصادر الأحد، طالب بضرورة الامتناع عن التهديد باستخدام القوة ضد سلامة جميع الدول بما فيها أوكرانيا.

ووقع البيان الختامي لقمة السلام بشأن أوكرانيا، 80 دولة و4 منظمات، من إجمالي نحو 100 دولة ومنظمة شاركت في القمة على مدار يومين بمدينة بورجنستوك السويسرية، وسط غياب الصين وروسيا.

وامتنعت 16 دولة ومنظمة عن التصويت، بينها إندونيسيا وليبيا والسعودية وتايلاند والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا والبرازيل والإمارات.