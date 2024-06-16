الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رامي عاشور: مصر تبذل الكثير من الجهود لصالح القضية الفلسطينية

غزة
غزة

قال الدكتور رامي عاشور، خبير العلاقات الدولية، إن مصر تبذل الكثير من الجهود منذ بداية هبوط الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

إراقة دماء  الشعب الفلسطيني 

وأكد الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تخطط إلى وقوع هدنة في فلسطين قدر المستطاع من أجل إراقة دماء الشعب الفلسطيني.

وأضاف في حديثه، أن المساعي المصرية تسير في الكثير من الاتجاهات والمسارات، حيث تقوم مصر بعمل الكثير من اللقاءات المتعددة الدبلوماسية من أجل تحقيق أهداف الدولة الفلسطينية.

مجازر الاحتلال الصهيوني 

وأشار إلى أن رفض التهجير القسري بمثابة إبعاد حقيقي للكيان الصهيوني عن أهدافه التي يرغب في تحقيقها سريعًا، حيث تهدف إسرائيل إلى حسم الأراضي الفلسطينية لصالحها.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37337 شهيدًا و85299 مصابًا.

كما ارتكبت قوات الاحتلال، ثلاثة مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث راح ضحية تلك المجازر 41 شهيدًا و102 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

رامي عاشور اكسترا نيوز خبير علاقات دولية الدكتور رامي عاشور

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