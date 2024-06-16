الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرحة واحتفالات أطفال غزة بعيد الأضحى رغم قصف الاحتلال (صور)

غزة تحتفل بأول أيام
غزة تحتفل بأول أيام عيد الاضحى

في قطاع غزة، حلّ عيد الأضحى المبارك اليوم الأحد وسط أجواء من الحزن والتحديات، نتيجة للاعتداءات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يدوم منذ قرابة ثمانية أشهر. ورغم ذلك، أدى آلاف الأهالي صلاة العيد بالقرب من أنقاض المساجد المدمرة وفي ساحات مراكز الإيواء، حيث كانت هذه الصلاة الوحيدة التي تبقت من مظاهر الاحتفال.

وفيما يخص الأطفال، فقد حاولوا الاحتفال بالعيد رغم الدمار والخسائر التي لحقت بمنازلهم، حيث جالوا في الشوارع وهم يرددون تكبيرات العيد "لبيك اللهم لبيك"، مبدين فرحتهم بطريقتهم الخاصة.

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وتجدر الإشارة إلى أن سكان غزة تم حرمانهم هذا العام من أداء مناسك الحج وكذلك من تقديم الأضاحي، في ظل استمرار العمليات القتالية والقصف اليومي من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن الأهالي يسعون جاهدين لإدخال البهجة إلى قلوب أطفالهم وإظهار السعادة في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها.

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فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك في القدس، أدى أكثر من 40 ألف مصلي فلسطيني صلاة العيد، على الرغم من التضييقات والاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال على المصلين أثناء دخولهم وخروجهم من المسجد، حيث منعت العشرات من الدخول لأداء الصلاة.

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وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن الآلاف من المصلين تعذر عليهم دخول المسجد بسبب الإجراءات الأمنية الصارمة التي فرضها الاحتلال في هذا العيد المبارك.

 

 

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