الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هشام عناني يهنئ "التنسيقية" بعيد تأسيسها الـ 6: تعمل وفق أطر علمية واضحة

الدكتور هشام عناني
الدكتور هشام عناني

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن هناك قاعدة أساسية في العمل السياسي وهي أن الشباب هم العمود الفقري للحياة السياسية، مضيفًا أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يأتي بسبب إدراك الرئيس مدى أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية، حيث تعد فئة الشباب هم أجيال المستقبلين اللذين سوف يقودون المجتمع، وبالتالي كان من الضروري أن يتم التفكير بجدية في تأهيل هذه الفئة.

 

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المستقلين الجدد: مصر نجحت بتوحيد الصف العربى باتجاه واحد منذ سنوات طويلة

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"المستقلين الجدد": تنسيقية الأحزاب أحد الإنجازات التى تنسب إلى الرئيس السيسى

 

وأضاف عناني في تصريحات صحفية له، أن التنسيقية تعمل وفق أطر علمية واضحة ومحددة، وبالتالي التنسيقية نجحت وبامتياز في العمل على المساحات المشتركة بين الأحزاب السياسية المختلفة، وذلك من أجل الوصول لأطر واضحة ومحددة يسير خلالها المجتمع.

وأشار إلى أن التنسيقية على مدار السنوات الماضية شاركت في الكثير من المؤتمرات السياسية والحزبية.

الدكتور هشام عناني المستقلين الجدد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحياة السياسية المستقبلين

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