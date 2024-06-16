الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال يشن عدة غارات جنوب لبنان

لبنان
لبنان

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفها على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن طيران الاحتلال الحربي شن غارة على بلدة الطيبة بصاروخين لم ينفجرا، كما أغار على بلدتي كفركلا ومحيبيب، وقصفت طائرة مسيرة للاحتلال بلدة الطيبة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة العديسة، وبلدة يارون في قضاء بنت جبيل، طالت الأحياء السكنية فيها، كما قصفت أطراف الناقورة، ووادي حامول شرقا، بعدد من القذائف الثقيلة والحارقة.

وخلف القصف حرائق كبيرة في حامول امتدت إلى الأحراج وأشجار الزيتون، فيما حلقت طائرات الاستطلاع فوق الناقورة والقطاع الغربي.

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