دوري نايل| المقاولون يستعيد نغمة الانتصارات على حساب طلائع الجيش

حقق فريق المقاولون العرب، فوزا هاما على حساب نظيره طلائع الجيش، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

افتتح التسجيل للمقاولون، أولا الموريتاني مامادو أنياس، في الدقيقة الـ56، من تسديدة على الطاير أمام منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة الـ70، يضيف أحمد عبدالعزيز "مودي"، ثاني أهداف المقاولون العرب، من ضربة جزاء.

ومن انفراد تام، ينجح محمد سالم، في تأكد فوز ذئاب الجبل، بهدف ثالث في الدقيقة الـ74.

وفي الدقيقة الـ87، يسجل محمد هاني، هدف طلائع الجيش الوحيد، عقب عرضية زميله كريم طارق جهة اليسار.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده لـ19 نقطة، يظل بهم في المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب دوري نايل، إلا أن ذئاب الجبل مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام الزمالك والأهلي، من الجولتين الثامنة عشر والثالثة والعشرون.

أما طلائع الجيش يتوقف رصيده عند 33 نقطة، في المركز العاشر، مع امتلاكه مواجهتي مؤجلتين أمام الأهلي والزمالك أيضا، من الأسبوعين الثالث عشر والسادس عشر.